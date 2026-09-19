Tutuklanan CHP Denizli Kale İlçe Başkanı İnce görevden alındı, disiplin başlatıldı

Tutuklanan CHP Denizli Kale İlçe Başkanı İnce görevden alındı, disiplin başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Denizli Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce, CHP Denizli İl Başkanlığı'nın olağanüstü toplantısıyla görevden alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, İnce hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Denizli Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin görevden alındığını ve hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Denizli Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'ye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarıbal şunları kaydetti:
"Denizli Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin gözaltına alınması bilgisine ulaşılmasının ardından, CHP Denizli İl Başkanlığımız olağanüstü toplantı düzenleyerek Süleyman İnce'yi İlçe Başkanlığı görevinden almış, disiplin süreci başlatılmıştır."
Kaynak: ANKA
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