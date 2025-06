Tutuklu Avukat Gökhan Türkoğlu'nun Durumu

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Avukat Gökhan Türkoğlu, "Darbeci AKP, diktatör Tayyip" yazılaması nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 53 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Türkoğlu'nun avukatı Erdem Kara, "Aynı dosyada tutuklanan bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, 4 Haziran günü tahliye oldu. Ancak meslektaşımız hala tutuklu. Şu an dosyası kovuşturma izni prosedürü için Adalet Bakanlığı'nda. Sürecin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Avukat Gökhan Türkoğlu, 19 Mart'ta Saraçhane'de gerçekleşen protestolar sırasında bir duvara "Darbeci AKP, diktatör Tayyip" yazdığı gerekçesiyle, 16 Nisan'da gözaltına alınarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı. Türkoğlu, o tarihten bu yana 53 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Türkoğlu'nun avukatı Erdem Kara, sürece ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şu görüşleri dile getirdi:

"Meslektaşımız Gökhan Türkoğlu, 16 Nisan'da gözaltına alındı, 17 Nisan'da tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi 'Cumhurbaşkanına hakaret'. Böyle söyleyince sinkaflı ifadeler akla gelebilir. Ancak meslektaşımız Gökhan'a yönelik iddia 20 Mart günü yani Saraçhane protestolarının ikinci günü duvara 'Darbeci AKP, diktatör Tayyip' yazılması. Yani tümüyle siyasi eleştiri ifadeleri ve bu ifadelerin hakaret olmadığı onlarca yargı kararı ile de şimdiye kadar tespit edilmiş durumda. Hatta bu ifadeler protestolar boyunca mitinglerde ve medyada en sık kullanılan ifadelerdi.

"Bir AKP'linin kurmaca ihbarı ile soruşturma konusu edildi"

Dahası, iddia konusu duvar yazısı, tam bir ay sonrasında bir AKP'linin kurmaca ihbarı ile soruşturma konusu edildi. Aslında kısacası AKP iktidarının, protestoların öcünü alma hamlesinden başka bir şey değil, söz konusu olan. Gökhan Türkoğlu, tutuklandığı sırada avukatlık ruhsat başvurusu sürecindeydi. Tutuklu olduğu süreçte Adalet Bakanlığı avukatlık ruhsat onay süreci tamamlandı ve artık avukat olarak tahliye olacak.

Mesleği gereği her gün karakollarda ve adliyelerde olan meslektaşımız, ifade çağrısı üzerine gitmiş olmasına rağmen 'kaçma şüphesinin' de yer aldığı kağıt üzerinde bahanelerle tutuklandı. Tek bir hukuki açıklama bulmak olanaklı değil. Avukat Gökhan Türkoğlu'nun tutukluluğu bugün itibariyle 7 haftayı geride bıraktı. Aynı dosyada tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi'nin bir öğrencisi 4 Haziran'da tahliye oldu. Ancak meslektaşımız hala tutuklu. Şu an dosyası kovuşturma izni prosedürü için Adalet Bakanlığı'nda. Sürecin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz.

Söyleyecek çok şey bulunur elbette ancak esas mesele şu ki avukat Gökhan Türkoğlu, bugün sadece Erdoğan ve AKP iktidarı, kendi geleceğini toplumsal muhalefeti susturmak ve baskılamakta gördüğü için tutuklu. Toplumsal muhalefetin avukatları olarak bu baskı girişimlerine karşı hukuk mücadelesine alışkınız. Avukat Gökhan Türkoğlu da ilk özgürlük mücadelesini kendisi için vermiş oldu. Bu, hem Gökhan'ın hem de bizlerin hukuk mücadelesini sindirmek bir yana daha da güçlendirecektir. Avukat Gökhan Türkoğlu'nun bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz."