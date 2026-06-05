İsmail Arı'nın Duruşması Öncesinde Basın Meslek Örgütlerinden Açıklama

(ANKARA) - Tutuklugazeteci İsmail Arı'nın duruşması öncesinde basın meslek örgütleri, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, "Biz gazeteciler olarak bu durumun çok net farkındayız. Biz bu ülkenin özgürlüğünü, demokrasisini, barışını isteyenlerin kesiştiği noktada duruyoruz" dedi. DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu ise "Davada bir kişi yargılanmıyor, bir meslek yargılanıyor. Gazetecilik mesleği yargılanıyor" diye konuştu.

Tutuklu gazeteci İsmail Arı, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmadan önce basın meslek örgütleri açıklama yaptı.

"BİZ SADECE GAZETECİLİK YAPTIĞIMIZ İÇİN TUTUKLANDIK"

Basın açıklamasında ilk sözü BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, aldı. Yaşar Aydın, şunları söyledi:

"Tam 75 gün önce, soğuk bir Ankara gecesinde İsmail arkadaşımızı Sincan'a uğurladık. Yaptığı 4 haber üzerine, suç duyurusu bile yokken, tek bir dava süreci bile işlememişken garip bir şekilde Tokat'tan gözaltına alındı. Savcının karşısına çıkarılmadan tutuklandı. Aradan tam 75 gün geçti. Bu 75 gün boyunca İsmail'in yaşadıklarını kuşkusuz çıktığında hep birlikte onun ağzından dinleyeceğiz. O bize süreci anlatacak. Ama biz şunu çok net biliyoruz; İsmail'i uğurlarken de söyledik, İsmail'e de yaptığı haberlere de kefiliz dedik. Biz sadece gazetecilik yaptığımız için suçlandık. Biz sadece gazetecilik yaptığımız için yargılandık ve biz sadece gazetecilik yaptığımız için tutuklandık. Ama bu memlekette sadece gazeteciler tutuklanmıyor. Bu memlekette sendikacılar tutuklanıyor, sanatçılar tutuklanıyor, belediye başkanları, siyasetçiler tutuklanıyor. Memlekete dair iyi, güzel, doğru, hakikatin peşinden kim gidiyorsa ya yargılanıyor ya tutuklanıyor. Biz gazeteciler olarak bu durumun çok net farkındayız. Biz bu ülkenin özgürlüğünü, demokrasisini, barışını isteyenlerin kesiştiği noktada duruyoruz. O yüzden gazeteciler hedefte. Barışı kim istiyorsa biz yazıyoruz. Emeğinin peşinden kim gidiyorsa biz haberleştiriyoruz. Nerede garanti varsa onun karşısında biz duruyoruz, biz yazıyoruz. Yani bu iktidarın, bu köhne, bozulmuş düzenin karşısında gazeteciler olarak durduğumuz için hedefteyiz, bunu biliyoruz. İsmail de bunun için hedefe konuldu. İsmail bunun için 75 gündür cezaevinde."

"İSMAİL, GAZETECİLİK NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPACAK"

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu ise "Davada bir kişi yargılanmıyor, bir meslek yargılanıyor. Gazetecilik mesleği yargılanıyor. Bu gazetecilik mesleğini savunan da İsmail Arı, diğer tüm gazeteciler gibi. Bu davada şimdi onun savunmasını izleyeceğiz. Bir gazetecinin nasıl savunma yaptığını, gazetecinin haberlerinin arkasında nasıl durduğunu, gazetecinin nasıl gazetecilik yaptığını göreceğiz. İsmail biraz sonra hepimiz adına, bütün gazeteciler adına, mesleğimiz adına çıkacak, savunmasını yapacak. Savunmada değil, bu işin gereğini yapacak. Gazetecilik neyi gerektiriyorsa onu yapacak" dedi.

"GAZETECİLİĞİN YARGILANAMAYACAĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Kıvanç El de gazeteciliğin hedef olmaya devam edeceğini, ancak gazetecilerin de mücadele etmeyi sürdüreceğini belirterek, "İsmail Arı gazetecidir. Sadece gazetecilik yaptığı için bugün mesleğimiz Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Biz de gidip gazeteciliğin yargılanamayacağını İsmail üzerinden orada göstereceğiz" diye konuştu.



Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Sinan Tartaoğlu da "Biz birazdan içerde gazeteciliği suç ilan etme suçuyla mücadele edeceğiz. Bu suçu işleyenleri birazdan İsmail'le yargılayacağız" ifadelerini kullandı.

