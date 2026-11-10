Tutuklu İmamoğlu, Atatürk\'ün 88. yılı için \'Özlem ve minnetle\' videosu paylaştı

(ANKARA) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla "Özlem ve minnetle" notuyla bir video paylaşımı yapıldı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "Özlem ve minnetle" notuyla bir video paylaşım yapıldı. Yapay zekayla oluşturulan videoda İmamoğlu'nun hücresinde, takım elbisesini giyerek saat 09.05'te Atatürk fotoğrafı önünde saygı duruşunda bulunduğu anlar gösterildi.