Tutuklu Öğrenci Esila Ayık Tahliye Oldu - Son Dakika
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Tutuklu Öğrenci Esila Ayık Tahliye Oldu

Gençlik Dayanışma Konseri'nde tutuklanan Esila Ayık, ilk duruşmada tahliye edildi ve sevdikleriyle buluştu.

15.05.2025 18:29
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Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Gençlik Dayanışma Konseri'nde "Diktatör Erdoğan" yazılı döviz taşıdıkları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Esila Ayık, ilk duruşmada tahliye olmasının ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bugün çıkış yaptı. Esila'nın ilk sözleri, "Gençlerin geleceğe küstürülmemesi gerekiyor. Adalete olan inancımı kaybetmedim, hayal kurmaya devam ettim. Gençlerin hayal kurmaya devam edebilmesi gerekiyor" oldu.

8 Nisan'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen "Gençlik Dayanışma Konseri"nde "Diktatör Erdoğan" yazılı döviz taşıdıkları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan 3 öğrencinin ilk duruşması bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk duruşmada tahliye olan öğrencilerden Esila Ayık bugün Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkış yaptı. Babası Kemal Ayık ve ağabeyi Anıl Ayık'la uzun uzun sarılan Esila, tüm sevenleriyle kucaklaştı, teşekkür etti. Kavuşma ve özgürlük coşkusu sırasında bir ara yere de düşen Esila, babası ve ağabeyinin yardımıyla ayağa kalktı ve onlara sarıldı.

"Tek temennim diğer öğrencilerin de tahliye olması"

Fotoğraf makinesine ve sevdiklerine kavuşan Esila, basın mensuplarına şunları söyledi:

"Bu anın hayalini kurdum. Bu an geldiği için o kadar heyecanlıyım ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Herkese çok büyük bir minnet duyuyorum. Herkese desteği için çok teşekkür ederim. Biz gençlerin geleceğe küstürülmemesi gerekiyor. Adalete olan inancımı kaybetmedim, hayal kurmaya devam ettim. Gençlerin hayal kurmaya devam edebilmesi gerekiyor. Tek temennim diğer öğrencilerin de tahliye olması."

"O kadar çok avukat geliyordu ki bazen yemek yiyemiyorduk"

"Gazetecilere teşekkür ediyorum. Sesimizi siz duyurdunuz. Bir avukat ordusu bize çok büyük bir destek gösterdi. O kadar çok avukat geliyordu ki bazen yemek bile yiyemiyorduk. Başta kendi avukatlarım olmak üzere tüm ziyarete gelen avukatlara teşekkür ediyorum"

Fotoğraf makinesi ile cezaevi önünde ANKA'ya poz veren Esila, öğrencilerden birinin annesinin gönderdiği yaprak sarmasını da tattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tutuklu Öğrenci Esila Ayık Tahliye Oldu - Son Dakika

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