Tutukluluğunun 500. gününde Silivri'den Beylikdüzü'ne seslenen İmamoğlu: Haklıyız, kararlıyız, cesaretliyiz ve umutluyuz. Kibir ve kötülük yenilecek, zafere bizler ulaşacağız - Son Dakika
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Tutukluluğunun 500. gününde Silivri'den Beylikdüzü'ne seslenen İmamoğlu: Haklıyız, kararlıyız, cesaretliyiz ve umutluyuz. Kibir ve kötülük yenilecek, zafere bizler ulaşacağız

Tutukluluğunun 500. gününde Silivri\'den Beylikdüzü\'ne seslenen İmamoğlu: Haklıyız, kararlıyız, cesaretliyiz ve umutluyuz. Kibir ve kötülük yenilecek, zafere bizler ulaşacağız
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19 Mart operasyonunun 500. gününde Beylikdüzü'nde düzenlenen "500 Gündür Süren Hukuksuzluğa Karşı Adalet İçin Yürüyoruz" programında tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını YENİ Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu mesajında, "Milli iradeyi gasp etmeyi amaçlayan bir darbeyle zindana atılmamızın üzerinden tam 500 gün geçti. Bilin ki, ilk gün nasılsak bugün de öyleyiz. Haklıyız, kararlıyız, cesur ve umutluyuz. Kibir ve kötülük yenilecek, zafere biz ulaşacağız. Milletimizin ortak aklının, ortak değerlerinin, ortak hayallerinin zaferi olacak bu. Sizin zaferiniz olacak... Bizleri 500 gündür rehin tutanlar, millete boyun eğdirmenin, Türkiye'yi bir hanedanlığa çevirmenin planlarını yapıyordu. Ama sizler bu plana geçit vermediniz, vermeyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.

Haber: Çağatan AKYOL/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonunun 500. gününde Beylikdüzü'nde düzenlenen "500 Gündür Süren Hukuksuzluğa Karşı Adalet İçin Yürüyoruz" programında tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını YENİ Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu mesajında, "Milli iradeyi gasp etmeyi amaçlayan bir darbeyle zindana atılmamızın üzerinden tam 500 gün geçti. Bilin ki, ilk gün nasılsak bugün de öyleyiz. Haklıyız, kararlıyız, cesur ve umutluyuz. Kibir ve kötülük yenilecek, zafere biz ulaşacağız. Milletimizin ortak aklının, ortak değerlerinin, ortak hayallerinin zaferi olacak bu. Sizin zaferiniz olacak... Bizleri 500 gündür rehin tutanlar, millete boyun eğdirmenin, Türkiye'yi bir hanedanlığa çevirmenin planlarını yapıyordu. Ama sizler bu plana geçit vermediniz, vermeyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde "500 Gündür Süren Hukuksuzluğa Karşı Adalet İçin Yürüyoruz programı"na katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun siyasete başladığı Beylikdüzü'nde, belediyenin önünden başlayan yürüyüşe, YENİ Parti Milletvekilleri, YENİ Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul'un Seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve öncülüğünde kurulan Aile Dayanışma Ağı üyeleri, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, çok sayıda siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Yaşam Vadisi içinde bulunan "6 Mayıs Gençliğimiz Var" sahnesinde son bulan yürüyüş sonrası YENİ Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektubu okudu. İmamoğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"KİBİR VE KÖTÜLÜK YENİLECEK, ZAFERE BİZ ULAŞACAĞIZ"

"Beylikdüzü'nün, temiz kalpli, iyi yürekli insanları, benim güzel komşularım; Sevgili İstanbullar, benim canım hemşerilerim; Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Her birinizi hasretle kucaklıyorum. Milli iradeyi gasp etmeyi amaçlayan bir darbeyle zindana atılmamızın üzerinden tam 500 gün geçti. Bilin ki, ilk gün nasılsak bugün de öyleyiz. Haklıyız, kararlıyız, cesur ve umutluyuz. Kibir ve kötülük yenilecek, zafere biz ulaşacağız. Milletimizin ortak aklının, ortak değerlerinin, ortak hayallerinin zaferi olacak bu. Sizin zaferiniz olacak.

"MİLLET, ADALET VE HÜRRİYET, HUZUR VE REFAH İSTİYOR"

Bizleri 500 gündür rehin tutanlar, millete boyun eğdirmenin, Türkiye'yi bir hanedanlığa çevirmenin planlarını yapıyordu. Ama sizler bu plana geçit vermediniz, vermeyeceksiniz. Milletimiz, uğruna onca bedel ödediği cumhuriyetten, demokrasiden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Millet, adalet ve hürriyet, huzur ve refah istiyor. İnsanca, kardeşçe, sevgiyle, hoşgörüyle yaşamak istiyor.

"TEK DERDİ KOLTUK OLANLAR KAYBEDECEK, TEK DERDİ MİLLET OLANLAR KAZANACAK. HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Bizim derdimiz, davamız, milletin isteğini yerine getirmekten ibarettir. Bunun için sonuna kadar mücadele etmeye, ne bedel gerekiyorsa ödemeye devam edeceğim. Gelecek güzel günlere inancımı hiç yitirmedim ve asla yitirmeyeceğim. Çünkü aziz milletimize güveniyorum… Sizlere güveniyorum… Enerjisiyle, cesaretiyle, insanlığıyla siyasette tertemiz bir rüzgar estiren, çok değerli Genel Başkanımız Özgür Özel'e güveniyorum… Onun etrafında kenetlenen tüm yol arkadaşlarımızın inancına, kararlılığına güveniyorum. Elbette başaracağız. Tek derdi koltuk olanlar kaybedecek, tek derdi millet olanlar kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu Silivri Zindanı"

Beylikdüzü buluşması YENi Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutukluluğunun 500. gününde Silivri'den Beylikdüzü'ne seslenen İmamoğlu: Haklıyız, kararlıyız, cesaretliyiz ve umutluyuz. Kibir ve kötülük yenilecek, zafere bizler ulaşacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tutukluluğunun 500. gününde Silivri'den Beylikdüzü'ne seslenen İmamoğlu: Haklıyız, kararlıyız, cesaretliyiz ve umutluyuz. Kibir ve kötülük yenilecek, zafere bizler ulaşacağız - Son Dakika
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