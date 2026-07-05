Tütün Kontrolü İçin Yeni Hedefler Belirlendi - Son Dakika
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Tütün Kontrolü İçin Yeni Hedefler Belirlendi

Tütün Kontrolü İçin Yeni Hedefler Belirlendi
05.07.2026 13:33
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Sağlığa Evet Derneği'nin çalıştayında tütün bağımlılığına karşı yeni önlemler tartışıldı.

Sağlığa Evet Derneği ve İstanbul Verem Savaşı Derneğinin düzenlediği "Tütün ve Nikotin Kontrolü: Yeni Hedefler Çalıştayı"nda, tütün bağımlılığına karşı halk sağlığını koruyacak yeni önlemler konuşuldu.

Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Verem Savaşı Derneği'nde yapılan çalıştayda konuşan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı Güner, etkinlikte bazı çözüm önerilerine ulaşmayı ümit ettiklerini söyledi.

Güner, "Bu toplantı, ülkemizde ve dünyada giderek büyüyen, ürün ve stratejilerini değiştiren bir endüstriye karşı, yetersiz kalan yönetimler, sivil toplum ve bilim kurumlarına bir düzenleme yapabilmek ve onlara yardımcı olabilmek için yapılmış bir toplantıdır. Bir sorun var ve bu sorun henüz çözülmüş değil." diye konuştu.

Her gün çıkan yeni ürünlerin çocukları hedef aldığına dikkati çeken Güner, şöyle devam etti:

"Dünyada tütün endüstrisi durmaksızın yeni ürünler çıkarıyor. Hedef kitle değişti. Şimdi çocukları hedefe koydular. Yeni ürünleri gizli ticaretinin yapılmasına izin verilmeden, önleyici bazı yasaların ortaya çıkması ve piyasanın da kontrol edilmesi gerekiyor. Sorun başladığımız noktaya göre çok daha ağır bir konumda. Silahlarımız daha az. Daha fazla savaşçıya, daha fazla anlayışa ve daha fazla mücadeleye ihtiyacımız var. Bu endüstri artık çığrından çıktı. Önemli olan bizim tütün endüstrisine karşı kendimizi nasıl koruyacağımızdır. Şimdi sigara bırakmayı destekleyen ilaçların dağıtımıyla ilgili bir teşvik var. Ama bunlar kısa bir süre için oluyor."

"Türkiye'de birinci sosyal nedeni tütün ve sigara"

İstanbul Verem Savaşı Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, AA muhabirine, veremin tütünle ilişkisi olduğunu söyledi.

Dünyada veremin birinci sosyal nedeninin açlık olduğunu dile getiren Kılıçaslan, "Ama Türkiye'de birinci sosyal nedeni tütün ve sigara içimi. Tütün, verem hastalığına yakalanma riskimizi 2-3 kat artırır, tedaviyi zorlaştırır ve hastalığı ağırlaştırabilir. Ölüme daha fazla neden olur. Bu açıdan dünyada tütün karşıtı mücadeleyle verem mücadelesi iç içe geçmiştir. Biz de bu anlayıştayız. Halk sağlığının çok önemli bir parçası olduğu için verem savaşını aynı zamanda tütün ve sigara karşıtı mücadeleyi birleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçaslan, veremin Türkiye'de dünyaya göre artmadığını belirtti.

Dünyada her yıl 100 bin kişiden 130'unun verem olduğuna değinen Kılıçaslan, "Türkiye'de her sene 100 bin kişide 10,5 kişi aktif verem hastalığına yakalanıyor. Türkiye, başarılı bir mücadeleyle bu noktaya kadar geldi ve bu devam ediyor." şeklinde konuştu.

E-sigaranın zararları masaya yatırıldı

Çalıştayda, "E-sigaraların nargile kültürü üzerinden gençlere pazarlanması ve hukuki tartışmalar", "Medyada tütün ve e-sigara yansımaları", "Yeni nikotin ürünlerine ilişkin hukuk ve politika tartışmaları", "Elektronik sigaranın nargile kültürü üzerinden pazarlanması: Gençlik kültürü, aromalı ürünler ve kamusal alan denetimi", "Endüstri savunuculuğu yapan politika söylemleri, medya dili, STK pozisyonları, bilim insanı ağları ve diğer anlatılar ile mücadele" konuları da ele alındı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, İstanbul, Politika, Sağlık, Güncel, Verem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tütün Kontrolü İçin Yeni Hedefler Belirlendi - Son Dakika

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