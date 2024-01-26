 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tuvalu'da yapılan parlamento seçimleri jeopolitik açıdan dikkatle takip ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tuvalu'da yapılan parlamento seçimleri jeopolitik açıdan dikkatle takip ediliyor

Tuvalu'da düzenlenen parlamento seçimleri, ABD, Çin ve Avustralya tarafından yakından takip ediliyor. Seçim sonuçları, bölgedeki stratejik konumu dolayısıyla Çin, ABD ve diğer bölge ülkelerince yakından izleniyor. Tuvalu'nun başbakanlık koltuğu için mevcut Başbakan Natano, Ekonomi Bakanı Paeniu ve eski başbakan Sopoaga yarışıyor. Seçim sonuçları, bölgedeki güvenlik ve diplomatik ilişkileri etkileyebilir.

Tuvalu\'da yapılan parlamento seçimleri jeopolitik açıdan dikkatle takip ediliyor
26.01.2024 - 11:14,
Abone Ol

Pasifik'teki küçük ada ülkelerinden Tuvalu'da düzenlenen parlamento seçimleri, bölgedeki jeopolitik konumu dolayısıyla ABD, Çin ve Avustralya tarafından yakından takip ediliyor.

The Canberra News'un haberine göre, 11 bin 500 nüfuslu Tuvalu'da halk, 16 sandalyeli parlamento seçimleri için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti.

Sonuçların netleşmesinin ardından hükümet kurma görüşmelerinin yapılacağı seçimde mevcut Başbakan Kausea Natano'nun yanı sıra Ekonomi Bakanı Sve Paeniu ile eski başbakan ve muhalefet bloku lideri Enele Sopoaga, başbakanlık koltuğu için yarışıyor.

Seçim sonuçları, Tuvalu'nun bölgedeki stratejik konumu dolayısıyla Çin, ABD ve başta Avustralya olmak üzere diğer bölge ülkelerince yakından izleniyor.

Çin, Tayvan ile diplomatik ilişkilere sahip ender ülkelerden Tuvalu'daki seçimlerde Pekin ile iyi ilişkiler sinyali veren Paeniu'nun kazanmasını isterken ABD, yakın zamanda Avustralya ile güvenlik anlaşması imzalayan Başbakan Natano'nun görevine devam etmesini arzuluyor.

Kasım 2023'te Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Tuvalu Başbakanı Natano arasında imzalanan ancak parlamento tarafından henüz onaylanmayan güvenlik anlaşması, Tuvalu'nun diğer ülkelerle olan güvenlik düzenlemeleri üzerinde Avustralya'ya veto hakkı tanıyor.

Buna karşılık Avustralya, ekonomik kriz, doğal afetler, salgın ve askeri saldırı durumlarında Tuvalu'ya destek sağlayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuvalu'da yapılan parlamento seçimleri jeopolitik açıdan dikkatle takip ediliyor - Son Dakika


11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:10
Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı

Son Dakika
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
11:01 Dolar 30,32 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:21:40. #1.13#
SON DAKİKA: Tuvalu'da yapılan parlamento seçimleri jeopolitik açıdan dikkatle takip ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement