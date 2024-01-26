Tuvalu\'da yapılan parlamento seçimleri jeopolitik açıdan dikkatle takip ediliyor

Pasifik'teki küçük ada ülkelerinden Tuvalu'da düzenlenen parlamento seçimleri, bölgedeki jeopolitik konumu dolayısıyla ABD, Çin ve Avustralya tarafından yakından takip ediliyor.

The Canberra News'un haberine göre, 11 bin 500 nüfuslu Tuvalu'da halk, 16 sandalyeli parlamento seçimleri için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti.

Sonuçların netleşmesinin ardından hükümet kurma görüşmelerinin yapılacağı seçimde mevcut Başbakan Kausea Natano'nun yanı sıra Ekonomi Bakanı Sve Paeniu ile eski başbakan ve muhalefet bloku lideri Enele Sopoaga, başbakanlık koltuğu için yarışıyor.

Seçim sonuçları, Tuvalu'nun bölgedeki stratejik konumu dolayısıyla Çin, ABD ve başta Avustralya olmak üzere diğer bölge ülkelerince yakından izleniyor.

Çin, Tayvan ile diplomatik ilişkilere sahip ender ülkelerden Tuvalu'daki seçimlerde Pekin ile iyi ilişkiler sinyali veren Paeniu'nun kazanmasını isterken ABD, yakın zamanda Avustralya ile güvenlik anlaşması imzalayan Başbakan Natano'nun görevine devam etmesini arzuluyor.

Kasım 2023'te Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Tuvalu Başbakanı Natano arasında imzalanan ancak parlamento tarafından henüz onaylanmayan güvenlik anlaşması, Tuvalu'nun diğer ülkelerle olan güvenlik düzenlemeleri üzerinde Avustralya'ya veto hakkı tanıyor.

Buna karşılık Avustralya, ekonomik kriz, doğal afetler, salgın ve askeri saldırı durumlarında Tuvalu'ya destek sağlayacak.