Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Tepeören Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Tepeören Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tepeören Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi ve 'Yerinde Çözüm' ziyaretleri kapsamında mahalle ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirtti. Ayrıca, yenilenen halı sahanın açılışını genç sporcularla yaptı.

24.09.2024 11:51  Güncelleme: 12:33
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(İSTANBUL) - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tepeören Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinledi. Her kesime hizmet götürmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Bingöl, "Artık Tuzla'da komşusunun kapısına kadar giden belediyecilik var" dedi.

Başkan Bingöl'ün görevi devraldıktan sonra mahallelerde başlattığı "Yerinde Çözüm" ziyaretleri devam ediyor. Eren Ali Bingöl'ün saha çalışmasının bu haftaki adresi ise sanayi mahallesi Tepeören oldu. Ziyaretinde sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşları da yönetime dahil ederek ilerleyeceklerini belirten Bingöl, "Artık Tuzla'da, komşusunun kapısına kadar giden belediyecilik var. Yerinde Çözüm ile mahallemizin ihtiyaçlarını olduğu noktada tespit edip, gerekli adımları attık. Hem de komşularımızla buluştuk, kucaklaştık" diye konuştu.

İstanbul'da Manav Türkleri'nin yoğun olarak yaşadığı bölgede, Tepeören Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Bingöl, eksiklerin giderilmesi için yetki ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacaklarını dile getirdi.

Ziyaret kapsamında belediye tarafından yenilenen halı sahanın açılışını da genç sporcularla yapan Bingöl, açılışa ilişkin, "Tuzla Belediyesi Tepeören Halı Sahamızı yeniden yapılandırarak kullanıma kazandırdık. Yenilenen sahamızın açılışını Manav Türkleri Derneği'nin genç üyeleriyle maç yaparak gerçekleştirdik.  Tuzla'nın gençleri vurursa gol olur. Baştan aşağı yenilediğimiz halı sahamızda kardeşlerimizle rüzgar gibi estik. Dostluk kazandı, Tuzla kazandı" ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Tepeören Mahallesi\'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Tepeören Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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