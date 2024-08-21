Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Postane Mahallesi'ndeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Postane Mahallesi'ndeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Postane Mahallesi\'ndeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Postane Mahallesi'ndeki esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek gelen talepleri dinledi ve çözüm ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürdü.

21.08.2024 10:58  Güncelleme: 11:00
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Postane Mahallesi'ndeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Gelen talepleri çözüm ekibiyle birlikte dinleyen Başkan Bingöl, "Yeleğimizi giydik, sahaya indik" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, geçen aylarda halk buluşmalarının mahallelere taşınacağı sözünü vermişti. Haftalık olarak Belediye'nin giriş katında düzenlenen buluşmalar, artık ilçenin farklı mahallelerinde düzenleniyor. Bu haftaki buluşmanın adresi Postane oldu. Eren Ali Bingöl'e ziyareti sırasında Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Mustafa Kaçar eşlik etti. Bingöl, "Yeleğimizi giydik, sahaya indik. Muhtarımızı aldık, sokak sokak geziyoruz. Sorunları çözüyoruz, çalışıyoruz" dedi.

İlk olarak muhtarlık ziyareti yapan Bingöl, mahalleli tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Başkan Bingöl burada, yurttaşların taleplerini, şikayetlerini dinleyerek notlar aldı. Sokakların ışıklandırılması ve altyapı çalışmalarına da değinen Eren Ali Bingöl, motokuryelere ilişkin gelen şikayetler konusunda yeni projenin ön bilgilerini verdi, ileriye dönük planlamalardan bahsetti. Planlamaya göre, motokuryelerin sarı park alanlarında toplanacak. Kuryeler sipariş öncesinde sadece belirlenen alanda duracak. Ulaşımda yaşanan aksaklıklarla ilgili İETT ile koordinasyon halinde olduklarını vurgulayan Bingöl, ışıklandırma, asfalt için gerekli çalışmalarında hızlandırılacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Postane Mahallesi'ndeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

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