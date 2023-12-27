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Tuzla Belediye Başkanı: Zalimlerin hedefi sorun çıkartmak, biz birlik ve beraberliğimizi koruyacağız - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı: Zalimlerin hedefi sorun çıkartmak, biz birlik ve beraberliğimizi koruyacağız

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son dönemde Türkiye'yi derinden etkileyen şehit askerlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmalarda şehit olan askerlere rahmet diledi ve birlik ve beraberliğin korunacağını vurguladı.

Tuzla Belediye Başkanı: Zalimlerin hedefi sorun çıkartmak, biz birlik ve beraberliğimizi koruyacağız
27.12.2023 - 14:24,
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son dönemde Türkiye'yi derinden etkileyen şehit askerlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Zalimlerin en önemli hedeflerinden biri bizim coğrafyamızda sorun çıkartmak. Fakat biz birlik ve beraberliğimizi koruyacağız" dedi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 askerin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Yazıcı, tüm şehitlere rahmet diledi ve "Dayanışmamız, yardımlaşmamız, birlikteliğimizi ilelebet götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"DAYANIŞMAMIZI, YARDIMLAŞMAMIZI, BİRLİKTELİĞİMİZİ İLELEBET GÖTÜRECEĞİZ"

Yazıcı, "Bugün birlik ve beraberliğimizin teminatı olan bu milleti ve ülkeyi koruyan, korumaya çalışan Türk Güvenlik Kuvvetlerimiz var olsun diyor, bu yolda şehit olan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Biz, Alevi'si, Sünni'si, Kürdü, Türkü, sağcısı, solcusu yaşam tarzı ne olursa olsun bu ülkede yaşamak ve aynı gemide yaşayan insanlar olarak geleceğimizi birlikte oluşturmak zorundayız. Dünyadaki zulümleri yapan zalimlerin bu bölgedeki en önemli hedeflerinden bir tanesi bizim coğrafyamızda sorun çıkartmak. Bugün bölücü terör örgütünün yapmaya çalıştığı da böyle bir maşalıktan başka bir şey değil. Fakat biz birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Dayanışmamızı, yardımlaşmamızı, birlikteliğimizi ilelebet götüreceğiz. Bu bizim İslami ve insani görevimiz. Bunun için mücadele eden herkesten Allah razı olsun. Şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Şadi Yazıcı, Tuzla, Irak, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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