Tuzla Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantılarının ikinci birleşiminde, 2025 yılı faaliyet raporu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Tuzla Belediyesi, nisan ayı meclis toplantılarının ikinci birleşimini gerçekleştirdi. Toplantıda, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl tarafından sunumu yapılan 2025 yılı faaliyet raporu, meclis üyelerinin oylamasına sunularak oy çokluğuyla kabul edildi. Kürsüde faaliyet raporuna ilişkin sunum yapan Başkan Bingöl, iki yıl önce "umutlu gelecek" rotasıyla yola çıktıklarını ve tüm çabalarının merkezine Tuzla'yı ve Tuzlalıları koyduklarını vurguladı.

İstanbul'un deprem kuşağında yer alması ve Tuzla'nın kritik lojistik konumu sebebiyle afete hazırlık çalışmalarına büyük ağırlık verdiklerini belirten Başkan Bingöl, ilçede 117 toplanma alanı ile 680 bin metrekarelik güvenli alan oluşturduklarını ifade etti. Başkan Bingöl, 30 bin çadır ve konteyner kapasitesi ile 150 bin kişilik barınma planını tamamladıklarını belirterek, bu rakamın ilçe nüfusunun neredeyse yarısına denk geldiğini kaydetti. Bingöl ayrıca, UNESCO'nun "Tsunami Ready" programı kapsamında yürütülen çalışmalarla kıyı bölgelerinde uluslararası standartlarda hazırlık modeli oluşturulduğu açıklandı.

Otopark projeleri hız kazandı

Altyapı yatırımlarını Tuzla'nın 10-20 yıl sonrasını düşünerek planladıklarını belirten Başkan Bingöl, 2025 yılı boyunca 50 bin tonun üzerinde asfalt kaplama ve yama çalışması ile 5 bin 525 metre yeni yol yapıldığını aktardı. Bingöl, maliyet artışlarına rağmen doğru planlama ve israfın önlenmesiyle 2023 yılında alınan birim fiyatıyla aynı fiyata daha fazla asfalt alarak yol yapımını artırdıklarına dikkat çekti. İlçedeki trafik sorununu azaltmak için İBB ile koordineli çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Bingöl, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak tamamen ücretsiz otopark projelerine hız verdiklerini ifade etti. Bu kapsamda 2025 yılında İçmeler Mahallesi'nde, 2026 yılı ilk çeyreğinde ise Cami Mahallesi'nde yeni otoparkların hizmete açıldığını belirten Bingöl, yıl boyunca trafiği daha da rahatlatmak için 3 yeni ücretsiz otoparkın daha vatandaşların kullanımına sunulacağını müjdeledi. Koku sorununa da değinen Başkan Bingöl, kokuya neden olan kaçak vidanjör deşarjlarına karşı gece gündüz denetimler yapıldığını ve tespit edilen tüm olumsuzluklara anında cezai işlem uygulandığını vurguladı.

Öğrencilere beslenme desteği

Ekonomik zorlukların yaşandığı dönemde güçlü bir sosyal destek ağı kurduklarını belirten Başkan Bingöl, hayata geçirilen sosyal projeleri şu sözlerle özetledi:

"Emeklilere yönelik 15 bin TL pazar desteği sağlandı ve sosyal tesislerde çay fiyatı 3 TL'ye düşürüldü. Çölyak hastalarına glutensiz gıda, üniversite öğrencisi olan ailelere eğitim desteği ve YKS'ye girecek öğrencilere sınav ücreti desteği sağlandı. Kadınların üretime ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' (YEEP) tamamlanarak lansmanı yapıldı."

Başkan Bingöl, "Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım" sloganıyla hayata geçirilen anaokulu ve ilkokul kademesindeki 2 bin öğrenciye beslenme; ortaöğretim ve lise düzeyindeki 2 bin öğrenciye ise banka kartı şeklinde kantin kartı desteği verildiğini belirtti. Bingöl ayrıca, beslenme desteği paketlerinin üzerinde herhangi bir logo ve reklam unsuru bulunmadığını kaydetti.

Bingöl, ilçeye 2025 yılında 59 bin metrekare yeni ve revize edilmiş yeşil alan kazandırılırken, Türkiye'de örnek bir model olarak Aydınlı ve Yayla mahallelerinde "Oyun Parkı Sokağı" konseptinin hayata geçirildiği vurgulandı. Başkan Bingöl sunumunda ayrıca çevre yönetiminde TuzlaTık dijital uygulaması ile 18 bin ton ambalaj atığının geri dönüştürüldüğünü ayrıca Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle yaklaşık 2 bin kapasiteli Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nin temellerinin atıldığı ve bu merkezin ilçenin hayvan dostu vizyonunun en net sembollerinden biri olacağı ifade etti.

2026 yılı hedefleri

Sunumunda 2026 yılı hedeflerine de değinen Başkan Bingöl, ilçenin vizyonunu geliştirecek projeleri müjdeledi. Planlanan projeler arasında; Tuzla Stadyumu, yarı olimpik yüzme havuzu, Antik Mendirek, kapalı pazar alanı ve gençlerin akademik gelişimini destekleyecek teknolojik altyapıya sahip "Tuzla Kampüs" yer alıyor. Konuşmasının sonunda, sürece katkı sağlayan ve yapıcı muhalefet yapan tüm meclis üyelerine teşekkür eden Bingöl, "Tuzla'da siyasi kutuplaşmanın da üstünde bir Tuzla kimliği ile taş üstüne taş koymak için yarışmayı çok kıymetli buluyorum. Düne göre iyiyiz, yarın daha iyi olacağız. Tuzla'nın değerine değer katmaya hep birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.