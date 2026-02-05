İstanbul'un En Geniş Telsiz Haberleşme Ağı Tuzla'da Kuruldu

(İSTANBUL) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afete hazırlık çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Türkiye'de ilk kez uygulanan etkili haberleşme ağını hizmete soktu. Tüm kurumların katıldığı çevrim içi deneme yayınına, depremlerde hayatını kaybedenler anılarak başlandı.

23 çalışma grubu ve 17 mahallede 82 telsiz dağıtan Tuzla Belediyesi, aynı frekans üzerinden Türkiye'nin en yaygın iletişim ağını kurdu. Tuzla Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi, tüm kamu birimleri, mahalle muhtarlıkları, itfaiye ve sağlık ekiplerine verilen 82 telsiz hızlı ve eş güdümlü çalışma imkanı yaratıyor.

Merkezden anons geçildi, birimler yanıt verdi

Tuzla Afet ve Acil Yönetim Merkezi personeli Muhammet İkbal Sunar, merkeze bağlı tüm birimlere geçtiği mesajda, "6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Depremden etkilenen illerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerine ilişkin mesajın ardından İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü'nden mahalle muhtarlıklarına kadar tüm birimlere anons geçildi. Birimlerden ve muhtarlıklardan ise "Dinlemedeyiz, cihaz açık ve net" yanıtı alındı.

Afet İşleri Müdürü Muharrem Kaya, telsiz çevrimi ve 6 Şubat depremlerine ilişkin şunları kaydetti:

"17 mahallemizde telsizler dağıtarak bu haberleşme ağını genişlettik"

"6 Şubat depremlerinin yıl dönümü haftasındayız. Bu vesileyle Hatay ve 11 ilimizde hayatımızı kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan diliyorum. Bütün illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. TAMP planı kapsamında bulunan 23 çalışma grubuna, müdürlüklerimize telsizler dağıtıldı. Tuzla'da telsiz haberleşmesi sisteminde askeri sınırlar içerisinde, afete özel bir rölemiz bulunmaktadır. Bu röleyle afet işleriyle ilgili haberleşme ağını Tuzla'mızda oluşturmuş durumdayız. Ayrıca 17 mahallemizde telsizler dağıtarak bu haberleşme ağını genişlettik. İstanbul'da muhtarlara telsiz dağıtarak bu ağı genişleten ilk ilçeyiz. Bu vesileyle bize yardım ve desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Av. Eren Ali Bingöl'e, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize teşekkür ederiz."

Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekip Lideri İbrahim Erten ise kurulan telsiz sistemine ilişkin şunları aktardı:

"İlçemizde olası afet ve acil durumlarda haberleşmeyi kesintisiz sağlayabilmek adına TAMP kapsamında 23 çalışma grubuna ve bu gruplara bağlı 17 mahallemizde telsiz sistemi dağıtılarak Afet Koordinasyon Merkezi'mizle bağlantıları sağlandı. Burada amacımız, 'Gidemediğiniz yer sizin değildir' anlayışla olası afet durumunda mahallelerimizin tamamından haberdar olmak, acil ekiplerimizi yönlendirmek, gelecek olan destek ekiplerini doğru koordine ederek ilçemizin tüm noktalarında haberleşme sistemimizi oluşturduk."

"Amacımız olası bir afet ve acil durumda kesintisiz haberleşmeyi sağlamak"

Bununla ilgili mahalle afet timlerimizi kuruyoruz. Her mahallemize birer adet afet konteynerleri koyuyoruz. Afet istasyonları ile olası afet acil durumlarda vatandaşlarımızın ilk müdahaleyi yapması için ekiplerimizi yetiştiriyoruz. Oluşacak destek taleplerini de Koordinasyon Merkezi'mizde toplayarak AFAD Birlik Müdürlüğü'ne iletmek amacıyla bu sistemleri kurduk. İlçemizde afete özel bir röle kurduk. Telsiz sistemlerimizi oluşturduk. Toplamda 82 tane telsizin çalışma gruplarına, mahalle muhtarlıklarına dağıtımını yaptık. Amacımız olası bir afet ve acil durumda kesintisiz haberleşmeyi sağlamak. Olası bir afet ve acil durumunda ilk 8 saatte vatandaşlarımızı kurtarmak, ihtiyaçlarını gidermek hayati önem taşımaktadır. Uluslararası literatürde 72 saat diye geçse de ilk 8 saatin önemini çok iyi bilmekteyiz. Bu nedenle iletişim altyapımızı kurduk ve Afet Koordinasyon Merkezi'mize bütün ilçemizi bağladık."