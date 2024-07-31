Tuzla Belediyesi, emeklileri günübirlik tatile götürdü

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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, Yaşlılar Merkezi aracılığıyla ilçedeki yaklaşık 50 emekliyi Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Alabalık Tesisleri'nde günübirlik tatile götürdü. Zipline ile karşıdan karşıya geçmenin keyfini çıkaran emekliler, soğuk suyla serinleyip balık menüsünün tadını çıkardı.

65 yaş üstü bireylerin sosyal hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Tuzla Belediyesi'nin emeklilere yönelik sosyal projelerinden biri olarak dikkati çekti. Geziye katılan büyükler, zipline ile ilk kez karşıdan karşıya geçti, alabalık tesislerinde dinlendi; yemeklerini yiyip, kahvelerini yudumladı.

Geziye katılan ve uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü aktaran 80 yaşındaki Lütfiye Günel, hastalığı sırasında dışarı çıkamadığını belirterek, "7 senedir kanser hastayım, hiçbir yere çıkmamıştım. Hep evin altındaydım bugün beni çıkardılar, Allah razı olsun" dedi.

Zipline'a ilk kez binen isimlerden olan Yücel Oktay, Yaşlılar Merkezi'ndeki hobi bahçesinin stres ve kaygılarını azalttığını kaydetti. Oktay, "Bahçemiz, eğlencemiz var yaşlılar merkezinde. Sebze meyve yetiştirmek ve bahçeye bakmak çok güzel stres attırıyor. Balık yiyip arkadaşlarla yolculuk ediyoruz. Soğuk sulara girip çıkıyoruz. Buraya her geldiğimizde çok seviniyoruz" diye konuştu.

Büyüklere karşı ilgi ve duyarlılığı artırmanın önemini vurgulayan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Yaşlılar Merkezi ile ilgili açıklamasında, şunlara yer verdi:

"Sabah evlerinden alınarak Yaşlılar Merkezi'ne gelen ve yine akşam evlerine bırakılan büyüklerimizin rehabilitasyonunu, fiziki olarak mekan değişikliğini sağlaması açısından oldukça önemli. Büyüklerimiz, merkezimizde hobi bahçelerimizde toprakla uğraşıyorlar, el becerilerini geliştiriyorlar, özel bakımlarıyla birlikte saç bakımlarını yaptırabiliyorlar. Benzer şekilde kendilerine birçok hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Büyüklerimiz Tuzla'da kendini yalnız hissetmiyor ve biz daima onların yanında olacağız."