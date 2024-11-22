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Tuzla Belediyesi Kitap Günleri Başladı

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, 83 yayınevi ve birçok yazarla kitapseverleri bir araya getiriyor. 10 gün boyunca sürecek olan etkinlikte, yazarlarla buluşma, atölye çalışmaları ve çeşitli aktiviteler yer alacak.

22.11.2024 16:12
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, Sahil Tören Alanı'nda kitapseverlere kapılarını açtı. Birçok farklı aktiviteye ev sahipliği yapacak fuarda, kitapseverler 10 gün boyunca sevdikleri yazarlarla bir araya gelme imkanı bulacak.

Tuzla Sahil Tören Alanı, Tuzla Belediyesi Kitap Günleri'nin açılış törenine ev sahipliği yaptı. Açılışa, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çocuklarımızın eğitimle, bilimle büyümesi için çok çalışacağız"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Bingöl, "83 farklı yayınevinin yer aldığı Kitap Günlerimizde 10 gün boyunca kitaplarla buluşacak, düzenleyeceğimiz atölyelerde keyifli zaman geçirecek ve sevdiğiniz birbirinden değerli yazarlarımızla buluşacaksınız. Kıymetli hocamız İlber Ortaylı'dan, Ahmet Ümit'e, Sunay Akın'dan Ayşe Kulin'e, Yekta Kopan'a değin bir sürü yazarımız bizimle olacak. Her birine şimdiden teşekkür ederim. İyi ki geldiler, şeref getirdiler. Bizler, her zaman kültür ve sanatı desteklemeye devam edeceğiz. Kitap Günlerimizi gelenek haline getireceğiz. Çocuklarımızın eğitimle, bilimle büyümesi için çok çalışacağız" dedi.

Tuzla Belediyesi Kitap Günleri'nde 83 farklı yayınevi yer alıyor. Fuar boyunca 400'ün üzerinde söyleşi ve imza günü düzenlenecek. Yazarların yanı sıra müzik dinletisi ve masal atölyesi gibi etkinlikler de kitapseverlerle buluşacak. İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Sunay Akın, Buket Uzuner, Ayşe Kulin, Yekta Kopan'ın da aralarında bulunduğu birçok yazarın konuk olacağı fuarda kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı bulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi Kitap Günleri Başladı - Son Dakika

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