Tuzla Belediyesi, Kurban Satış Noktalarında Denetimlerini Yoğunlaştırdı

28.05.2026 14:37  Güncelleme: 15:02
(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir alışveriş süreci geçirmesi amacıyla kurban satış noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı. Standart dışı hayvanlar "X" ile işaretlenirken, firar riskine karşı da "Kaçan Boğa Timi" oluşturuldu.

Tuzla Belediyesi Zabıta, Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri ekiplerinden oluşan özel bir komisyon, ilçe genelindeki kurban satış alanlarında kapsamlı bir denetim mekanizması oluşturdu. Ekipler, kurbanlıkların sağlık ve uygunluk kontrollerinin yanı sıra alanın hijyen standartlarını ve fiyat etiketlerini de yakından takip ediyor.

"KURBANLIK VASFI TAŞIMAYAN HAYVANLARA 'X' İŞARETİ"

Süreçle ilgili detayları paylaşan Belediye Veteriner Hekimi Saime Yalıncaklı, bayram öncesinde sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Yalıncaklı, "İlçemize getirilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri, pasaportları ve sağlık durumlarını titizlikle kontrol ediyoruz. Kurbanlık vasfı taşımayan hayvanları 'X' işaretiyle işaretleyerek vatandaşlarımızın bu konuda bilgilenmesini sağlıyoruz" dedi.

Bayram öncesi, sırası ve sonrasında ilaçlama ekiplerinin görev başında olacağını vurgulayan Yalıncaklı, "Vatandaşlarımızın kurbanlarını sağlıklı bir ortamda kesebilmeleri için destek veriyoruz. Ayrıca olası durumlar için 'Kaçan Boğa Timleri' kurduk. Sürecin hijyenik, sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlanması için ekiplerimizle sahadayız" diye konuştu.

Komisyon, bayram boyunca denetimlerini sürdürerek vatandaşların güvenli bir bayram geçirmesini hedefliyor.

Kaynak: ANKA

