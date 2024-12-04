Tuzla Belediyesi'nden Engelsiz Fest ile Toplumsal Farkındalık - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nden Engelsiz Fest ile Toplumsal Farkındalık

Tuzla Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Engelsiz Fest' düzenleyerek engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemeyi amaçladı. Festivalde çeşitli atölye çalışmaları ve aktiviteler gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, engellerin fiziksel değil toplumsal olarak da kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

04.12.2024 10:34  Güncelleme: 11:21
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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği "Engelsiz Fest" ile engelleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adım attı. Piri Reis Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen festival, bilim atölyelerinden hobi atölyelerine, spor alanlarından oyun aktivitelerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sundu.

Dünya Engelliler Günü'nde Piri Reis Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Engelsiz Fest'te katılımcılar, eğlenceli ve öğretici atölye çalışmalarına katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, festivalin açılış konuşmasında, engellilik ve toplumsal farkındalık konusuna dikkati çekerek, "Engelleri sadece fiziksel değil, toplumsal olarak da kaldırmaya çalışıyoruz. Engelsiz bir toplum için hep birlikte daha fazla çalışmalıyız" dedi.

Tuzla Belediyesi olarak engelli vatandaşlara yönelik pek çok önemli projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Bingöl, şöyle devam etti:

"Erişilebilir parklar, engelli dostu yollar, kamu binaları ve özel eğitim destekleri gibi çalışmalarımız, yalnızca bir başlangıçtır. Bizim için esas olan, her bireyin ve her ailenin sağlıklı, bağımsız ve onurlu bir yaşam sürmesidir. Bir kardeşiniz olarak gönülden ifade etmek isterim ki, Tuzla'da artık kimse yalnız değildir. Hiçbir anne ve babanın zorluklar altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Tuzla Belediyesi olarak tüm zorlukları kolaylaştırmak, tüm engelleri kaldırmak ve bu yükü birlikte sırtlamak için varız. Her bireyin toplumsal hayata katılma hakkı vardır. Bu nedenle, engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı fiziksel, psikolojik ve toplumsal engelleri aşmak için hep birlikte daha fazla adım atacağız. Unutmayalım ki: 'Engel, yalnızca zihnimizdeki bir sınırlamadır.'"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi'nden Engelsiz Fest ile Toplumsal Farkındalık - Son Dakika

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