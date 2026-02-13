Tuzla Belediyesi'nin İftar Alanları Belli Oldu

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 5 noktada toplam 76 bin 500 vatandaşı, iftar sofralarında buluşturacak.

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kurulacak iftar çadırlarının yerlerini ve kapasitelerini duyurdu. Ramazan ayı boyunca, 5 noktada toplam 76 bin 500 vatandaşa iftar yemeği verileceği açıklandı.

Tuzla Devlet Hastanesi'nin yanında kurulacak park alanında, günlük bin kişiye iftariyelik ikramı yapılacak.

Mimar Sinan Mahallesi Emiroğlu Caddesi'nde, Tuzla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yanında kurulacak alanda ise günlük 500 vatandaş, iftar yapabilecek.

Aydınlı Mahallesi Salı Pazarı'nda salı günleri bin, diğer günlerde ise 350 kişiye iftariyelik dağıtılacak.

Tuzla Belediyesi tesislerinde de iftar sofrraları kurulacak. Şifa Park AVM Düğün Salonu'nda günlük 500, Tuzla Yaşam Aydınlı Tuzla Mekan'da ise günlük 200 vatandaşa iftar verilecek.