Tuzla'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençler Kortej ve Festivallerle Bayramı Kutladı

(İSTANBUL) – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Tuzla'da kortej yürüyüşü, spor etkinlikleri, sahne gösterileri ve konserlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Tuzla'da kortej yürüyüşü, spor etkinlikleri, sahne gösterileri ve konserlerle kutlandı. Gençlerin öncülüğünde gerçekleşen etkinlikler, gün boyunca bayram coşkusu yaşattı. Kutlamalar sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Alpaslan Kılınç ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün de aralarında bulunduğu ilçe protokolü, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Törene öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Tuzla Sahil Tören Alanı'nda devam eden programda, halk oyunları gösterileri, tekvando ve jimnastik performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı. Öğrencilerin okuduğu şiirler ise törende duygu dolu anlar yaşattı. Spor, şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

"Cumhuriyet bir fikirdir; onu birlikte yaşatacağız"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 19 Mayıs'ın Cumhuriyet'in ilk adımı ve Atatürk'ün gençliğe olan güveninin simgesi olduğunu vurguladı. Bingöl, şunları kaydetti:

"Bugün burada, 106 yıl önceki heyecanla bir araya geldiysek; bu, Cumhuriyetimizin ilk adımının yankılarının hala kalbimizde attığını gösterir. Biz bu yolu durdurmadan devam ettirmek zorundayız. Çünkü Atatürk'ün emaneti yalnızca bir toprak değil, bir fikirdir. O fikir; bağımsızlık, eşitlik ve çağdaşlık fikridir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadan, bu ülkenin gençleriyle birlikte çok daha güçlü bir yarın inşa edeceğiz. Biz bu yolu umutla, inançla ve dayanışmayla yürüyoruz. ve bu yürüyüşte kimse yalnız değil. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı yürekten kutluyorum."

Bingöl, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarak tamamladı.

"Bisiklet turu, kortej yürüyüşü ve konserle bayram coşkusu zirveye çıktı"

Günün erken saatlerinde düzenlenen bisiklet sürüşü ile başlayan etkinlikler, "Gençliğin İzinde" temasıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle devam etti. Yüzlerce Tuzlalı, ellerinde Türk bayraklarıyla sokakları doldurarak 19 Mayıs'ın ruhuna uygun bir atmosfer oluşturdu.

Kortej yürüyüşünün ardından, Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Gençlik Festivali" ile kutlamalar sahne etkinlikleriyle sürdü. Festival kapsamında ünlü sanatçı Ertuğrul Sertbaş sahne alırken, gençler müzik eşliğinde bayramı kutladı.

"Akademi Tuzla gençleri sahnede buluşturdu"

Bayram kutlamalarının finalinde, Akademi Tuzla Sanat Gençlik Grubu konseri ve dans gösterileriyle sahne aldı. Genç yeteneklerin performansları, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Müzik ve sanatla taçlanan etkinlikte, 19 Mayıs'ın gençliğe olan güvenin ve geleceğe dair umudun sembolü olduğu bir kez daha vurgulandı.