Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık depolama tankında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde bulunan katı atık depolama tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamanın şiddetiyle tankın duvarı çökerken, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Tuzla'da Atık Depolama Tankında Patlama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?