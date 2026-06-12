Tuzla\'da Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

TUZLA'da 4 katlı binanın çatısından yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek yandaki apartmana sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi Belen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatısından bilinmeyen nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek yandaki apartmanın çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle çatılarda hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.