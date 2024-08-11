Tuzla'da İş Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili araştırma yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konunun yakından takip edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Tuzla'da bir şantiye alanında yaşanan iş kazası nedeniyle iki işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir."