Tuzla'da İş Yerinde Yangın

Tuzla'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan iş yerinde, işçilerin çalışması sırasında plastik malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın anında iş yerinde bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Bölgede yoğun siyah dumana neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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