Tuzla'da İşçi Göçük Altında Kaldı
Tuzla'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük yaşandı; yaralı işçi kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Tuzla'da yaşanan göçükte kısmen toprak altında kalan yaralı işçi kurtarıldı.
Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'taki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada işçilerden B.A. gövdesinin yarısına kadar toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, bir kısmı toprak altında kalan işçiyi kurtardı.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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