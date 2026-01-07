Tuzla'da Miniklerden Kamu Kurumlarına Farkındalık Ziyareti

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi Akademi Çocuk öğrencileri, enerji tasarrufuna dikkati çekmek amacıyla Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Minik öğrenciler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla kurumları dolaşarak, kamuda enerji verimliliğinin önemine vurgu yaptı.

Tuzla Belediyesi, 5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında geleceğe yönelik farkındalık oluşturan anlamlı bir etkinliğe imza attı. 20 öğrenci, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü makamlarında ziyaret etti.

Ziyarette, "Enerjiyi boşa harcamayacağıma söz veriyorum" başlıklı protokol imzalanırken, protokol ile ilçede kamu kurumlarında enerji verimliliğini korumaya yönelik somut adımların atılmaya devam edeceği vurgulandı.

Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca Tuzla Belediyesi'nde enerji verimliliği temalı bir sergi de vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergide, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine işaret edilirken, özellikle güneş panelleri, enerji tasarruflu sistemler ve sıfır atık uygulamalarını öne çıkaran çalışmalar yer aldı. Sergi alanında çocuklara ve ziyaretçilere, enerji tasarrufunun günlük yaşamda nasıl uygulanabileceğine ilişkin bilgilendirmeler hafta boyunca sürecek.

"Enerji verimliliği ve çevre bilinci artık bir tercih değil, zorunluluktur"

Vali Güney, sergi ve farkındalık çalışmalarının önemine değinerek, "Enerji verimliliği ve çevre bilinci artık bir tercih değil, zorunluluktur. Belediyemiz tarafından hayata geçirilen bu sergi ve miniklerimizin öncülüğünde yapılan farkındalık çalışmaları, toplumun tüm kesimlerine örnek olacak niteliktedir" ifadelerini kullandı.

"Enerji Verimliliği Haftası kapsamında temiz geleceğimiz için küçüklerimize büyük bir söz verdik"

Programda konuşan Başkan Bingöl ise temiz ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Enerji Verimliliği Haftası kapsamında temiz geleceğimiz için küçüklerimize büyük bir söz verdik. Tuzla'dan başlayarak enerji verimliliğini yaşamın her alanında güçlendirmeye, ülkemizin yarınlarını daha sağlam temeller üzerine inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Güneş enerjisi ve sıfır atık gibi çevreci uygulamaları yaygınlaştırarak hem doğayı koruyor hem de gelecek nesillere yaşanabilir bir Tuzla bırakıyoruz" dedi.

Etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken, Tuzla Belediyesi'nin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sıfır atık alanındaki çalışmalarının yıl boyunca süreceği kaydedildi.