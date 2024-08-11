Tuzla'da Şantiye Alanında Meydana Gelen Göçükte 2 İşçi Mahsur Kaldı

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Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi.