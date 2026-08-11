Tuzla'da Toprak Kayması: İşçi Arama Kurtarma Başlatıldı
İstanbul Tuzla'da inşaat alanında toprak kayması sonucu 1 işçinin altında kalma ihtimali var.
İSTANBUL Tuzla, Tepeören Mahallesi'nde inşaat alanı içerisinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak altında 1 işçinin kalmış olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: DHA
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