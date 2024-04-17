Tuzla'da Üst Geçitten Caddeye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da Üst Geçitten Caddeye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Tuzla\'da Üst Geçitten Caddeye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

İstanbul Tuzla'da seyir halindeyken üst geçitten caddeye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Aydınlı Yolu Caddesi'nde ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek üst geçitten düştü. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre sakini ise yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.

17.04.2024 10:44
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İstanbul Tuzla'da seyir halindeyken üst geçitten caddeye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aydınlı Yolu Caddesi'nde ilerleyen 39 AH 055 plakalı otomobilin sürücüsü S.D, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, üst geçitten Ankara Caddesi'ne düştü.

Ters dönen otomobilin sürücüsü S.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin otomobilden çıkardığı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan alındı.

Çevre sakini Önder Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evimde balkonda çay içiyordum. Sesi duyduğum gibi koştum, arabayı burada uçmuş halde gördüm. Araçta kadın şoför vardı, bilinci açıktı. Gerekli yerleri aradım, bu arada araçta yangın riskine karşın emniyet kemerini çözüp hazır beklettik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 1994'ten beri yaklaşık 10 aracın bu üst geçitten aşağıya düştüğünü, yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Üst Geçitten Caddeye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da Üst Geçitten Caddeye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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