Tuzla'da yaşanan göçükte iki işçi hayatını kaybetti

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,(ÇSGB) Tuzla'da yaşanan göçükte iki işçinin yaşamanı yitirdiği olay ile ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

İstanbul, Tuzla'da şantiye alanında yaşanan göçük sonrası iki işçinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tuzla'da bir şantiye alanında yaşanan iş kazası nedeniyle iki işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesbından yapılan açıklama şu şekilde:

"Tuzla'da bir şantiye alanında yaşanan iş kazası nedeniyle iki işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik.

Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir.

Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."