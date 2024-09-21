Tuzla\'da Yol Tartışması Kavga İle Bitti

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TUZLA'da iddiaya göre araç sürücüsü ve beraberindekiler yol verme nedeniyle taksi şoförüyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve taksi şoförünün yumruklandığı anlar başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre, bir araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü ve beraberindeki kişiler taksi şoförünü darbetti. Araç sürücüsü, yumrukladığı taksi şoförünü araca bindirdi. Araçtakilerden biri de taksiyi yumrukladı. Saldırgan grup, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.