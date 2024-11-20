Tuzla Geri Gönderme Merkezi\'nde Kötü Muamele İddiası

Başkanlık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun 12 Kasım 2024 tarihli kararına konu olan ve geri gönderme merkezinde yaşandığı iddia edilen olayın, Mülkiye ve Jandarma müfettişleri tarafından tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle soruşturulduğunu açıkladı.

Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) 12.11.2024 tarihli kararına konu olan ve geri gönderme merkezinde yaşandığı iddia edilen olay, Mülkiye ve Jandarma müfettişleri tarafından tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle soruşturulmaktadır" denildi.