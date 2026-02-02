Tuzla Mekan Palmiye, Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açıldı... Belediye Başkanı Bingöl: "Uygun Fiyat, Kaliteli Hizmet Anlayışından Bir Adım Geri Atmıyoruz" - Son Dakika
Tuzla Mekan Palmiye, Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açıldı... Belediye Başkanı Bingöl: "Uygun Fiyat, Kaliteli Hizmet Anlayışından Bir Adım Geri Atmıyoruz"

02.02.2026 11:54  Güncelleme: 13:17
Tuzla Belediyesi tarafından yenilenen Tuzla Mekan Palmiye, modern mimarisi ve uygun fiyatlı deniz ürünleri menüsüyle halkın hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, tesisin sadece bir restoran değil, sosyal yaşam alanı olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Tuzla Mekan Palmiye, Mercan sahilinde düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Halkın parasını yine halk için harcıyoruz. Uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışından bir adım geri atmıyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından sahil şeridinde yürütülen dönüşümün önemli halkalarından Mekan Palmiye; modern mimarisi, güçlendirilen yapısı ve yenilenen hizmet anlayışıyla kullanıma açıldı. Tesiste balık ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunulurken, menüde balık çorbasından uskumruya, karides salatasından istavrite kadar çeşitli deniz ürünleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Bingöl, Palmiye'nin yalnızca bir restoran değil, sahil hattında yürütülen bütüncül dönüşümün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tuzla'da hiçbir kamusal alan kaderine terk edilmeyecek"

"Biz bu bölgeye sadece bir tesis gözüyle bakmıyoruz. Burası Tuzla'nın nefes aldığı, komşularımızın denizle buluştuğu, ailelerin vakit geçirdiği bir yaşam alanı. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çok net bir yaklaşımımız var: Tuzla'da hiçbir kamusal alan kaderine terk edilmeyecek, hiçbir değer 'İdare eder' anlayışıyla bırakılmayacak, komşularımızın kullandığı her alan bu kente yakışır bir niteliğe kavuşacak."

Palmiye Sosyal Tesisi'nin yıllar içinde ciddi biçimde yıprandığını hatırlatan Bingöl, yapının hem çalışanlar hem de vatandaşlar açısından risk oluşturan bir noktaya geldiğini belirtti. Bingöl, yenileme sürecine ilişkin, "Yıllar içinde fiziki koşulları yıpranmış, kapasitesi yetersiz hale gelmiş, özellikle mutfak ve servis alanları artık çağdaş hijyen ve güvenlik standartlarını karşılamakta zorlanan bir yapıya dönüşmüştü. Çatısı çökmüş, depreme karşı dayanıklılığını yitirmiş, kapasite anlamında yeterliliğini kaybetmişti. Biz de bu nedenle burada kapsamlı bir yenileme süreci başlattık" diye konuştu.

Çalışmalarla Palmiye'nin baştan sona ele alındığını belirten Bingöl, tesisin yeni haliyle çok daha geniş bir kesime hizmet vereceğini söyledi. Bingöl, şunları kaydetti:

"Kamusal hizmet, ayrıntıda ciddiyet ister"

"Bugün açılışını yaptığımız Tuzla Mekan Palmiye; iç ve dış mekanı modern mimari anlayışla yeniden düzenlenmiş, oturma alanları daha ferah ve ergonomik hale getirilmiş, kapasitesi artırılmış bir sosyal tesis olarak komşularımızın hizmetine giriyor. Aydınlatma sistemi tamamen yenilendi, estetik ve dayanıklı malzemeler tercih edildi. En önemlisi hijyen standartlarını yükselttik, mutfak ve servis alanlarını güncel sağlık ve güvenlik kriterlerine uygun şekilde modernize ettik. Ayrıca erişilebilirlik düzenlemeleriyle herkesin rahatça faydalanabileceği bir yapıya kavuşturduk. Çünkü biz şuna inanıyoruz; kamusal hizmet, ayrıntıda ciddiyet ister. Kalite, herkesin hakkıdır. Bir sosyal tesisin, özel bir işletmeden geri kalır yanı olmamalıdır. Ama bu sahil hattında başlattığımız dönüşüm yalnızca Palmiye ile sınırlı değil. Burada daha büyük bir bütünün parçasını konuşuyoruz."

Mercan sahilinde yürütülen çalışmaların Palmiye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bingöl, Halk Plajı ve İskele Kafe'ye ilişkin de bilgi verdi. Bingöl, sahil hattında kamusal kullanımın güçlendirildiğini belirterek, "Bu bölgede yaptığımız yatırımlarla Mercan sahilini yaşayan bir kamusal alan haline getirdik. Halk Plajı'nı yeniden hizmete açarak her gün ortalama bin 500 komşumuzun güvenle ve konforla faydalanabildiği bir sosyal alan oluşturduk. Konfor, hijyen, güvenlik ve erişilebilirlik esas alındı. İskele ve çevresindeki düzenlemelerle hem günlük kullanım hem de nikah hizmetleri gibi özel anlar için nitelikli alanlar kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"Halkın parasını yine halk için harcıyoruz"

Sosyal tesislerde uygulanan uygun fiyat politikasına da değinen Bingöl, Tuzla Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışına ilişkin, "Kamusal hizmet ayrıntıda ciddiyet ister, kalite herkesin hakkıdır. Bir sosyal tesisin özel bir işletmeden geri kalır yanı olmamalıdır. Tuzla Belediyesi'nin tüm sosyal tesislerinde Tuzlalı emeklilerimiz çayı 3 liraya içebiliyor. Emeklilerimize her yıl 15 bin lira Emekli Pazar Desteği sağlıyoruz, Komşu Berber uygulamamızla ücretsiz saç kesimi hizmeti veriyoruz. Biz Tuzla'da şunu yapıyoruz; halkın parasını yine halk için harcıyoruz. Uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışından bir adım geri atmıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

