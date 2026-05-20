Tuzla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Tuzla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

20.05.2026 13:08  Güncelleme: 13:51
(İSTANBUL)- Tuzla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde Tuzla Sahil Tören Alanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan program, akşam saatlerinde Gençlik Konseri ile renklendi.

Tuzla'da 19 Mayıs kutlamaları, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene; Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Güner katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından protokol üyeleri, Tuzla Belediyesi Stadı'nda düzenlenen programa geçti. Stadyumdaki etkinliklerde koro dinletisi, tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi sahnelendi. 19 Mayıs kutlamaları kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali ve 3x3 Futbol Turnuvası da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan programda, Tuzlalılar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

BAŞKAN BİNGÖL KONSERDE GENÇLERE EŞLİK ETTİ

Saat 20.00'de Tuzla Askerlik Şubesi önünden başlayan kortejin ardından, saat 20.30'da Tuzla Sahil Tören Alanı'nda Akademi Sanat tarafından "Gençlik Konseri" düzenlendi. Tuzla'nın çeşitli mahallelerinden gelen yüzlerce vatandaş, yürüyüş boyunca ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıdı. Konserde vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenirken, Başkan Bingöl de gençlere eşlik etti. Bingöl, şarkı sonunda "Siyasetten çok daha zormuş bu iş" diyerek sahneyi gençlere bıraktı.

"19 MAYIS'I BÜYÜK BİR GURURLA KUTLUYORUZ"

Başkan Bingöl, 19 Mayıs'ın bir milletin bağımsızlık yürüyüşünün simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün milletimizin kaderini değiştiren bağımsızlığa yürüyüşümüzün meşalesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz" dedi. Bingöl, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı özgürlük meşalesinin bugün de yol gösterdiğini belirterek, gençlere bilimin ve aklın ışığında geleceği birlikte inşa etme çağrısında bulundu. Cumhuriyetin korunması ve geleceğe taşınması sorumluluğuna dikkat çeken Bingöl, "19 Mayıs, bir milletin kendi kaderine sahip çıkma kararlılığıdır. 19 Mayıs, gençliğe duyulan sonsuz güvenin adıdır" ifadelerini kullandı. Bingöl, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: ANKA

13:47
13:12
13:04
12:42
12:29
12:03
