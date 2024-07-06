TYB 2023 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2023 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri, Rami Kütüphanesi'ndeki törende sahiplerini buldu.

TYB Başkanı Musa Kazım Arıcan, törende yaptığı konuşmada, birliğin, kültür sanat ve fikir dünyasını değerlendirmesinin sonuçlarının ödüllendirileceğini söyledi.

Geçen yılın en titiz kültür, fikir ve sanat taramasını, kültürün ve edebiyatın tüm alanlarında ince bir işçilik yaptıklarını anlatan Arıcan, "Son yıllarda özellikle roman, hikaye, şiir ve deneme alanında inanılmaz eserler var. Özellikle gençlerimizden çok başarılı eserler geliyor. Biz o alanda en dikkati çekeni ve iyi olanı takdim ediyoruz." diye konuştu.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Rami Kütüphanesi'nin 250 yıllık bir yapı olduğuna işaret ederek, "Muazzam bir restorasyonla bu kışla kütüphaneye dönüştürüldü. Hizmete açıldığından bu yana geçen süreç içinde sunduğu kütüphanecilik hizmetleriyle giderek zenginleşen etkinlikler yapıldı. Burada kıymetli gayretleri ödüllendirilen ilim ehliyle birlikte olmak da gurur verici." ifadelerini kullandı.

"Bütün arkadaşlarımızı omuz vermeye davet ediyorum"

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 46 yıldır faaliyetlerini sürdüren birliğin her etkinliğinin kıymetli olduğunu dile getirdi.

Bıyıklı, TYB'yi gönüllülük anlayışının karargahı olarak gördüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"TYB, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Türkçenin ulaştığı her yere, Türk ve İslam dünyasına da mesaj vermeye devam ediyor. TYB'nin bu faaliyetlerini zihin inşası olarak görüyoruz. Türkiye'nin gelecek 50 yılında bundan daha fazla TYB'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de bağımsız, arkasında hiçbir dini ve siyasi grubu almadan yolunda yürüyen müstesna kurumlardan birisi. O yüzden birliğin çalışmalarına burada bulunan genç, yaşlı, usta demeden bütün arkadaşlarımızı omuz vermeye davet ediyorum."

"Türkiye Yazarlar Birliği bu salona sığmaz"

Ödül alanlar adına konuşan Birnokta Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Sönmez, insanlığın çeşitli coğrafyalarda direniş halinde olduğunu ifade ederek, "Birnokta dergisi 24 yıldır her ay çıkıyor. Kağıdın ve kalemin kutsal olduğu vakitlerden sadece para olan kağıdın kutsal olduğu vakitlere geldik. Bu ortamda TYB'nin faaliyetleri çok kıymetlidir." dedi.

Sönmez, bu ödülleri vermeyi yıllardır sürdürdüğünden dolayı TYB'yi tebrik ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yazarlar Birliği bu salona sığmaz. Gelecek yıl çok büyük bir salonda binlerce katılımcı ve devlet adamlarının alakasıyla burada o işin yapılmasını gönülden temenni ediyorum. Bizler kültür alanında nöbet tutuyoruz. Sadece kültür, sanat ve milli kimlik konusunda da duyarlı olsunlar diye böyle hafif cümlelerle geçiverdim. Allah hepimize kolaylık versin."

Organizasyona, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden ödüle layık görülen yazar, şair ve akademisyenler katıldı.

Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafı da okundu.

Ödüller sahiplerini buldu

Hikaye dalında "Yol Deriz Ona" kitabıyla Gülşen Funda, şiir dalında "Gözleri Olan Hiçbir Şeyi" kitabıyla Zeynep Arkan, roman dalında "Sular Üstünde Gökler Altında" eseriyle Kaan Murat Yanık, deneme dalında Dursun Ali Tökel, inceleme dalında Hatice Bildirici, fikir dalında Erol Erdoğan, edebi tenkit dalında İdris Ekinci, hatıra dalında İlyas Dilbaz, gezi dalında İsrafil Kuralay, şehir dalında Dr. Çetin Oranlı, biyografi dalında Metin Aydar, çocuk yayınlarında Ömer Ünal bu yılın ödül alan isimleri oldu.

Basın alanında "Basın Fıkra" kategorisinde Nedret Ersanel ve Aydın Ünal, dergi yayıncılığında Birnokta, TV belgesel dalında "Hep 33 Yaşında", TV programı dalında TRT 2'de yayınlanan "Sanatçının Şehri", radyo programı dalında "Edebi Söyleşiler" programıyla Semerkand Radyo'ya ödül verildi.

Kamu yayıncılığı kategorisinde Kahramanmaraş Belediyesi, özel yayıncılık kategorisinde Nar Yayınları, elektronik yayıncılık kategorisinde "edebifikir.com.tr" ödül aldı.

TYB Vefa Ödülü'ne İrfan Çalışan, Üstün Hizmet Ödüllerine ise Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Turan Koç ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu layık görüldü.

Program, ödül alan katılımcıların protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.