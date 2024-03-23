Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanlığına Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yeniden seçildi

Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi Sancaktepe'de yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapılan Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesinin tamamlandığını ve en az 20 bin çalışanın hizmet vereceği bir kompleks olduğunu belirtti. Hastane kompleksi, gen ve hücre terapi hastanesi, BAHAR Projesi ve lojmanlar dahil olmak üzere birçok birimi içeriyor. Bakan Koca ayrıca, Türkiye genelinde 30 büyük şehirde benzer projelerin yapılacağını ve Sancaktepe'deki hastanenin dünyada ilk olan bir BAHAR Projesi olduğunu ifade etti.