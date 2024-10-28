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- İsrail'in Tyre saldırısında can kaybı 7'ye yükseldi

BEYRUT - İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentine düzenlediği saldırıda can kaybı 7'ye, yaralı sayısı ise 17'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentine düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen kente düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralı sayısının da 17'ye yükseldiği kaydedildi.