TYT Türkiye Birincisi Süleyman Mete Genç Bilgisayar Mühendisliği Okumak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TYT Türkiye Birincisi Süleyman Mete Genç Bilgisayar Mühendisliği Okumak İstiyor

Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nde eğitim gören Süleyman Mete Genç, YKS Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye birincisi oldu. Genç, sonucun açıklanmasının ardından okuluna giderek sevincini öğretmenleriyle paylaştı. Sınava iyi hazırlandığını ve Ankara'da bilgisayar mühendisliği okumak istediğini belirten Genç'in ailesi de büyük gurur yaşadı. Okul yönetimi tarafından Genç'e otomobil hediye edileceği açıklandı.

16.07.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye birincisi olan Süleyman Mete Genç, bilgisayar mühendisliği okumak istiyor.

Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nde eğitim gören Süleyman Mete Genç, açıklanan TYT sonucunda Türkiye birincisi olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı.

Sonucun açıklanmasının ardından Yenişehir ilçesindeki okuluna giden Genç, mutluluğunu öğretmenleriyle paylaştı.

Tebrikleri kabul eden Genç, AA muhabirine, bir yanlışı olduğunu düşündüğünü, sonuçların açıklanmasıyla şaşırdığını anlattı.

Sınava çok iyi hazırlandığını belirten Genç, "Her gün çalışıyordum, hiç bırakmadım. Her gün de okula geliyordum. Onun dışında çok da bir şey yapmadım. Ailem iyi yapacağımı biliyordu, o yüzden çok da üstüme baskı yapmadılar. Bu da beni rahatlattı ve daha da iyi yapmamı sağladı. Sınav sonucu açıklandığında uyuyordum. Bir anda hocamız aradı. Çok şaşırdım. Sonra sonucuma baktım çok mutlu oldum. Ankara'da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum." diye konuştu.

Baba Tekin Genç de oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

Okulun rehberlik öğretmenin kendilerini aramasıyla sonucu öğrendiklerini anlatan baba Genç, "Biz beklemiyorduk. Bir yanlışı olduğunu düşünüyorduk. Şaşırdık, şoka girdik. Mutluyuz." dedi.

Anne Atanur Genç, oğlunun sistemli şekilde çalışarak başarıya ulaştığını söyledi.

Bu arada, sınavda birinci olan Süleyman Mete Genç'e okul yönetimi tarafından otomobil hediye edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Bilgisayar, Türkiye, Ankara, Mersin, TYT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TYT Türkiye Birincisi Süleyman Mete Genç Bilgisayar Mühendisliği Okumak İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
16:05 IMF, Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde 3,1 3,6’ya çıkardı IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 3,1 3,6'ya çıkardı
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
15:22 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço’nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 17:55:45. #1.11#
SON DAKİKA: TYT Türkiye Birincisi Süleyman Mete Genç Bilgisayar Mühendisliği Okumak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement