UAD Başkanı Selam İstifa Etti

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam, yargıçlık görevinden istifa etti.

UAD'den yapılan açıklamada, Mahkeme Başkanı Yargıç Nevvaf Selam'ın, Lübnan Başbakanlığına seçilmesinin ardından 14 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Divan üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Mahkeme Başkanlığı ve yargıçlık görev süresini tamamlamadan istifa eden Selam'ın yerine yapılacak seçimin tarihinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından belirleneceği kaydedildi.

Görev süresi 5 Şubat 2027'de sona ermesi öngörülen 71 yaşındaki Selam, 6 Şubat 2018'de Mahkeme üyeliğine seçilmiş ve 6 Şubat 2024'te Mahkeme Başkanlığı görevine başlamıştı.

Selam, Mahkeme üyeliğinden önce Temmuz 2007- Aralık 2017 döneminde Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Milletvekillerinin büyük desteği

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 9 Ocak'ta görevine başlamasının ardından, yeni kabineyi kurmakla görevlendirdiği Selam'ı Baabda Sarayı'na davet etmişti.

Başbakanlık için yapılan istişari görüşmelere katılan 128 milletvekilinden 84'ünün Selam için, 9'unun eski Başbakan Necib Mikati için, 35'inin de çekimser oy kullandığı paylaşılmıştı.

Lübnan'da milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğini alan Selam'ın başbakanlığa aday gösterilmesi, Hizbullah grubu ve müttefiklerinin tepkisine neden olmuştu.

UAD Başkanı Nevvaf Selam kimdir?

UAD Başkanı Nevvaf Selam, 1953 yılında Beyrut'ta dünyaya geldi. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yapan Selam, Birleşmiş Milletler bünyesinde hukuki alanlarda çok sayıda görevde bulundu.

UAD'ye 6 Şubat 2018'de seçilen Selam, daha önce 2007 ile 2017 arasında BM'nin New York merkezinde Lübnan Büyükelçisi ve Daimi Temsilciliğini yürüttü.

Selam, BM Güvenlik Konseyinde Lübnan'ın geçici üyeliği döneminde (2010-2011) ülkesini temsil etti.

Ayrıca, Eylül 2012-2013 arasında BM 67. Dönem Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Selam, ülkesinin BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) 2016'da temsilcilik yaptı.