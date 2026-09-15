UAEA Başkanı Grossi'den Türkiye'ye nükleer övgüsü, ilk ünite için sabırsız - Son Dakika
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UAEA Başkanı Grossi'den Türkiye'ye nükleer övgüsü, ilk ünite için sabırsız

UAEA Başkanı Grossi\'den Türkiye\'ye nükleer övgüsü, ilk ünite için sabırsız
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UAEA Başkanı Grossi, Türkiye'nin nükleer enerjide kaydettiği ilerlemeden çok etkilendiğini belirterek ülkenin nükleer enerji üreten ülkeler ailesine katılmak üzere olduğunu söyledi. Grossi, mümkünse birkaç ay içinde ilk ünitenin devreye alınmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji alanında kaydettiği ilerlemeden çok etkilendiğini belirterek, "Ülkeniz, Cumhuriyet tarihinin gerçek bir dönüm noktası olacak bir eşikte bulunuyor. Zira, birkaç yıl önce ziyaret etme şerefine nail olduğum nükleer enerji santrali ve reaktörleri ile nükleer enerji üreten bir ülke haline gelmek üzeresiniz." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden UAEA 70. Genel Konferansı kapsamında, Türkiye'nin nükleer enerji alanında yaptığı faaliyetleri ve ülkenin nükleer vizyonunu anlatan stant kuruldu. Standın resmi açılışına UAEA Başkanı Grossi ve Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu katıldı.

Standı gezen Grossi, Büyükelçi Kibaroğlu'ndan bilgi aldı.

Grossi, Türkiye standının önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'deki nükleer enerjiyle ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin nükleer enerji alanında attığı adımlardan övgüyle bahseden Grossi, "Ülkeniz, Cumhuriyet tarihinin gerçek bir dönüm noktası olacak bir eşikte bulunuyor. Zira, birkaç yıl önce ziyaret etme şerefine nail olduğum nükleer enerji santrali ve reaktörleri ile nükleer enerji üreten bir ülke haline gelmek üzeresiniz. Orada kaydedilen ilerlemeden çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

Grossi, "mümkünse" birkaç ay içinde ilk ünitenin devreye alınmasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, o ana tanıklık etmek için Türkiye'de olmayı umduğunu söyledi.

"Nükleer Türkiye'yi göreceğimiz bu anı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Türkiye'nin UAEA 70. Genel Konferansı'nda "güçlü" şekilde yer almasını "çok sevindirici" olarak nitelendiren Grossi, "Sizi kucaklamaya can atan bir topluluk, küresel bir topluluk görüyorsunuz." dedi.

Grossi, "Nükleer enerjiden büyük başarıyla faydalanan ülkeler ailesine katılacak olan nükleer Türkiye'yi göreceğimiz bu anı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Bunun, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile de sınırlı kalmayacağını bildiğini ifade eden Grossi, Türkiye'nin bu konuda daha fazla planları olduğunu söyledi.

Grossi, UAEA'nın bu durumda Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği her türlü işbirliğini sağlamaya istekli olacağını kaydetti.

"Türkiye, tüm dünyaya örnek oluyor"

Büyükelçi Kibaroğlu, yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son aşamaya gelindiğini hatırlatarak, Türkiye'nin nükleer enerjide kaydettiği ilerlemeyi anlattı.

Kibaroğlu, "Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında ortaya koyduğu başarıların yanı sıra siyasi alanda varmış olduğu nokta tüm dünyaya örnek oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

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