UAEA, İran'ın Nükleer Faaliyetlerine Erişim Yok
UAEA, İran’ın Nükleer Faaliyetlerine Erişim Yok

27.02.2026 18:35
UAEA, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın nükleer faaliyetlerini doğrulayamadığını bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD ve İsrail'in saldırılarından bu yana söz konusu nükleer tesislere erişimi olmadığı için İran'ın tüm nükleer faaliyetlerini "askıya alıp almadığını" veya bu tesislerdeki "uranyum stokunun büyüklüğünü" doğrulayamadığını bildirdi.

UAEA, İran'ın nükleer tesisleri ve uranyum stokuna ilişkin raporunu, üye ülkelerle paylaştı.

Raporda ABD ve İsrail'in saldırı düzenlemesinden bu yana İran'ın, UAEA'ya bu nükleer tesislere erişim izin vermediği aktarıldı.

Bu nedenle İran'ın uranyum zenginleştirme ile ilgili faaliyetleri "askıya alıp almadığı" veya zenginleştirilmiş "uranyum stokunun mevcut büyüklüğü, bileşimi ve yeri" hakkında herhangi bir bilgi paylaşılamayacağı kaydedilen raporda, "İran'da (saldırılardan) etkilenen tesislerde daha önce beyan edilen tüm nükleer materyallerle ilgili bilgi akışının kaybedilmesi sorununun acilen ele alınması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca, İran'ın, UAEA ekiplerine saldırılara uğramayan nükleer tesislere erişim izni verdiği hatırlatıldı.

Öte yandan raporda, uydu görüntülerine göre "İsfahan'daki tünel kompleksinin girişinde düzenli araç trafiği" gözlemlendiği kaydedildi.

İsrail, 13 Haziran 2025'te başlattığı ve 12 gün süren savaşta İran'daki bazı nükleer tesislerini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

ABD yönetimi de İsrail'in yanında savaşa katılarak 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisini vurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

