UAEA: Japonya'daki Nükleer Tesislerde Tehlike Yok

VİYANA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'nın doğu kıyısında meydana gelen güçlü depremin ardından, Japonya'nın Pasifik kıyısındaki nükleer tesislerde ve Zaporijya Nükleer Santrali'nde olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

Ajans çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle Japonya'daki yetkililerle irtibat içinde olduğunu bildirdi.

Yapılan ön değerlendirmelerde, depremin Pasifik kıyısındaki nükleer santrallerin güvenliğini olumsuz yönde etkilemediği belirtildi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nin radyasyon seviyelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.