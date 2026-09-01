UAEA'nın Gizli Raporu Deyrizor'daki Reaktör İçin Rejimin Bildirim Yükümlülüğünü İhlal Ettiğini Ortaya Koydu - Son Dakika
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UAEA'nın Gizli Raporu Deyrizor'daki Reaktör İçin Rejimin Bildirim Yükümlülüğünü İhlal Ettiğini Ortaya Koydu

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Suriye'de devrik Esed rejiminin Deyrizor ilinde inşa halindeki nükleer reaktörün yanı sıra yakıt üretim tesisi ve depolama sahasını da içeren faaliyetlerini bildirmediğini tespit etti. Ajans müfettişleri, 73 ton doğal uranyumun da bulunduğu sahalarda doğrulama çalışmaları yürüttü ve söz konusu materyali muhafaza altına aldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin Deyrizor ilinde nükleer reaktör inşa etmekte olduğunu açıkladı.

Associated Press (AP) ajansının ulaştığı ve UAEA tarafından üye ülkelere dağıtılan gizli raporda, Ajans müfettişlerinin ağustosta Suriye'deki çeşitli sahalarda doğrulama çalışmaları yürüttüğü aktarıldı.

Söz konusu raporda, saha ziyaretleri sonucunda Esed rejiminin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki güvence denetimi anlaşması uyarınca bildirmesi gereken nükleer maddeleri, tesisleri ve faaliyetleri bildirmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, bunlar arasında Deyrizor'da inşa halindeki nükleer reaktör, nükleer yakıt üretim tesisi ve yakıt depolamak amacıyla kullanılan başka bir sahanın bulunduğu belirtildi.

UAEA müfettişlerinin, kazı çalışmalarındaki ilerlemeyi izlemek amacıyla 29 Ağustos'ta Deyrizor'daki sahayı ziyaret ettiği aktarılan raporda, burada ortaya çıkarılan soğutma altyapısının nükleer reaktör yapısıyla uyumlu olduğunun doğrulandığı ifade edildi.

Raporda, Deyrizor'daki reaktörle "işlevsel bağlantısı" bulunan üç alanın belirlendiği, bunlardan birinin uranyum dönüştürme veya nükleer yakıt üretme faaliyetleriyle, diğerinin de inşaat malzemelerinin geçici olarak depolanmasıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Üçüncü alanın da Deyrizor'daki sahaya götürülen veya buradan çıkarılan inşaat malzemelerinin geçici olarak depolanmasının yanı sıra planlanan yeniden işleme faaliyetleri için kullanıldığına dikkat çekilen raporda, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile kıdemli müfettişlerden oluşan heyetin, Suriye'nin daha önce bildirmediği başka bir sahada da inceleme yaptığına işaret edildi.

Raporda, Suriye yönetiminin 17 Temmuz'da gönderdiği mektupla bu sahanın varlığını Ajansa bildirdiği ve burada bulunabilecek nükleer maddelerin incelenmesi ile doğrulanması için UAEA'yı işbirliğine davet ettiği aktarıldı.

Söz konusu sahada kaplamalı yakıt çubukları biçiminde doğal uranyum metali bulunduğu belirtilen raporda, UAEA'nın yaklaşık 73 tonluk malzemeyi doğruladığı ve tamamını muhafaza ve gözetim tedbirleri altına aldığı kaydedildi.

UAEA Başkanı Grossi, 18 Ağustos'ta Şam'da yaptığı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinde devrik Beşşar Esed rejimi döneminden kalan "birkaç ton nükleer madde" bulunduğunu, bu alanın denetçilerine açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UAEA'nın Gizli Raporu Deyrizor'daki Reaktör İçin Rejimin Bildirim Yükümlülüğünü İhlal Ettiğini Ortaya Koydu - Son Dakika

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