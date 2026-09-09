UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer dosyasını BM'ye sevk eden kararı kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer dosyasını BM'ye sevk eden kararı kabul etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer dosyasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ve BM Genel Kuruluna sevk eden kararı 23 ülkenin desteğiyle kabul etti. Çin, Rusya ve Nijer aleyhte oy kullanırken 8 ülke çekimser kaldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgi ve erişimi sağlamadığı gerekçesiyle ülkenin nükleer dosyasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ve BM Genel Kuruluna sevk edilmesini öngören kararı kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Viyana'da devam eden ve basına kapalı gerçekleştirilen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ile ABD'nin sunduğu İran'ın nükleer dosyasına ilişkin karar ele alındı.

UAEA'nın 35 üyeli Yönetim Kurulunda yapılan oylamada karar, 23 ülkenin desteğiyle kabul edildi. Çin, Rusya ve Nijer aleyhte oy kullanırken 8 ülke çekimser kaldı. Aidat borcu nedeniyle oy hakkı bulunmayan bir ülke ise oylamaya katılmadı.

Kararda, yeni kabul edilen kararın yanı sıra İran hakkında Haziran 2025 ve Haziran 2026'da alınan önceki kararlar ile UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin 1 Eylül tarihli raporunun tüm UAEA üyelerine, BMGK'ye ve BM Genel Kuruluna sevk edilmesi istendi.

İran'ın UAEA ile imzaladığı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki Güvence Denetimi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin önceki kararların teyit edildiği kararda, Grossi'nin son raporunun İran'ın yükümlülük ihlallerinin sürdüğünü belgelediği belirtildi.

Kararda, söz konusu durumdan "ciddi endişe" duyulduğu belirtilerek İran'a yükümlülük ihlallerini acilen gidermesi çağrısı yapıldı.

Grossi'nin İran'ın beyanlarının doğruluğu ve eksiksizliği konusunda güvence verebilmesi gerektiği belirtilen kararda, Tahran yönetiminden UAEA ve Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü bütün adımları atması talep edildi.

Kararda, nükleer malzemenin barışçıl amaçlardan saptırılmadığının doğrulanması gerektiği vurgulandı.

İran'ın nükleer dosyasının diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği belirtilen kararda, Tahran yönetimine nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna ilişkin uluslararası güven oluşturmayı amaçlayan görüşmelere ciddi şekilde ve ön koşulsuz katılma çağrısında bulunuldu.

Kararda, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili bütün uluslararası endişeleri giderecek bir anlaşmaya varılması gerektiği belirtilerek tüm taraflar diplomasiye yapıcı şekilde katılmaya teşvik edildi.

UAEA, İran'ın güncel uranyum stokunu doğrulayamadığını bildirmişti

Grossi'nin 1 Eylül tarihli raporunda, UAEA'nın İran'ın beyan ettiği nükleer tesis ve malzemelerin durumu hakkında bilgi alamadığı ve doğrulama faaliyetleri için bu tesislere erişemediği belirtilmişti.

Raporda, Ajansın bu nedenle İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun güncel miktarını, içeriğini ve bulunduğu yerleri doğrulayamadığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, Nijer, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer dosyasını BM'ye sevk eden kararı kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak

20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:30
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte yeni renk seçenekleri
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte yeni renk seçenekleri
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 20:49:21. #.0.2#
SON DAKİKA: UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer dosyasını BM'ye sevk eden kararı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement