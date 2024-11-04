Üç Belediye Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üç Belediye Başkanı Görevden Alındı

Üç Belediye Başkanı Görevden Alındı

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarını terör suçlarından uzaklaştırdı.

04.11.2024 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Türk, Sönük ve Karayılan'ın yerine, görevlendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kobani Davası kapsamında 'Silahlı Terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası alan, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında devam eden dava ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılı tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

BATMAN VE HALFETİ BELEDİYELELERİNE DE YENİ GÖREVLENDİRME

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve hakkında 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yürütülen soruşturmalar nedeniyle Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük de İçişleri Bakanlı tarafından görevden uzaklaştırdı. Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan, 'Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da soruşturma yürütülen Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Karayılan, Gülistan Sönük, Yerel Yönetim, Ahmet Türk, Politika, 3-sayfa, Halfeti, Güncel, Batman, Mardin, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç Belediye Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:53 Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
16:16 Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti
16:14 İspanya’da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
15:47 Konyaspor, RAMS Başakşehir’i sahasında 3-2 yendi Konyaspor, RAMS Başakşehir'i sahasında 3-2 yendi
15:33 Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek
15:26 Çorum’daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler
15:26 Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 09:25:42. #1.12#
SON DAKİKA: Üç Belediye Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.