Karabağlar Belediyesi, "Üç Fidan'ı" Kendi Adlarını Taşıyan Parkta Andı

07.05.2026 10:56  Güncelleme: 11:47
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin yıl dönümünde Karabağlar'da düzenlenen etkinlikle anıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bu anmanın bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladığı bir platform haline geldiğini belirtti.

(İZMİR) - Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, idam edilişlerinin yıl dönümünde Karabağlar'da anıldı. Üç Fidan Parkı'nda düzenlenen anma törenine katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan bağımsızlık yolculuğunun bugün de aynı kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Karabağlar Belediyesi; tam bağımsızlık mücadelesinin sembol isimleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde kendi adlarını taşıyan Üç Fidan Parkı'nda düzenlenen törenle andı.

Yoğun katılımla gerçekleşen anma etkinliğine Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Derya Durnabaş, CHP İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Kınay, Türkiye'nin bağımsızlık, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesinde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın simgesel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan bağımsızlık yolculuğunun bugün de aynı kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Kınay, Karabağlar'da yalnızca bir anma yapılmadığını; aynı zamanda vicdan, umut ve direnişin yeniden hatırlandığını söyledi.

Üç fidanın, genç yaşlarında farklı ve konforlu bir hayat yaşayabilecek imkanlara sahip olmalarına rağmen tam bağımsız Türkiye ideali için mücadeleyi seçtiklerini belirten Kınay, onların halktan kopmayan, yüzü aydınlığa dönük bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi. Kınay, bu mücadelenin kendilerine bir emanet olduğunu vurgulayarak, Karabağlar 'da bu mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Nail Dağdelen: "Üç Fidan halkın yüreğinde ölümsüzdür"

Anma programında konuşan İzmir 68'liler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, üç fidanın barış, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinde yaşamlarını kaybettiklerini ancak halkın yüreğinde ölümsüzleşerek yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Dağdelen, bu mücadelenin gelecek nesiller için onurlu bir miras ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

Hakkı Karadeniz: "Bu mücadele tarihsel bir çizginin devamıdır"

Eğitimci ve 68'liler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Karadeniz ise üç fidanın mücadelesinin tarihsel bir geleneğin devamı olduğunu belirterek, onların korkusuz duruşlarının tarihe güçlü bir mesaj bıraktığını ifade etti.

Zühre Sürücü: "O dönemin tanıklığı hala hafızalarımızda"

Deniz Gezmiş'in okul arkadaşı avukat Zühre Sürücü, 68'li yılların üniversite ortamındaki yoğun siyasi atmosferini ve Gezmiş ile olan anılarını paylaştı. Gezmiş'i "sevgi dolu, mütevazı ve insani yönü güçlü" biri olarak tanımlayan Sürücü, o dönemin derin izlerini bugün hala hafızalarında taşıdıklarını ifade etti.

Anıta karanfiller bırakıldı

Etkinlikte ayrıca söz alan Muammer Akar Mahallesi Muhtarı Sıtkı Kuzu, toplumsal hafızanın önemine dikkat çekerek, farklı görüşlere rağmen ortak paydanın ülkenin birliği, huzuru ve geleceği olduğunu söyledi.

Geçmiş Dönem CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise oturduğu mahallede böyle bir anma ortamında bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, bu parkı ilçeye kazandıran ve anmayı düzenleyen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile meclis üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program, Grup Yel Değirmeni'nin müzik dinletisiyle devam etti. Etkinlik sonunda Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, tüm konuşmacılara teşekkür ederek adlarına hazırlanan fidan sertifikasını takdim etti. Katılımcılar daha sonra Üç Fidan Anıtı'na karanfiller bırakarak Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı saygı ve özlemle andı.

Kaynak: ANKA

