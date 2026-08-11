Üç Parti İttifakı Görüşmesi - Son Dakika
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Üç Parti İttifakı Görüşmesi

Üç Parti İttifakı Görüşmesi
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DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi, TBMM'de seçime yönelik işbirliği için bir araya geldi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de bir araya geldi. Üç parti arasında seçim ittifakı olup olmayacağına ilişkin Erbakan, "Bizler gibi partilerin arasındaki fikir alışverişi ve ilişkinin güçlü bir şekilde devam etmesi ve birlikte gerekirse birtakım somut adımlar atılması gerekebilir" dedi. Arıkan ise "Aramıza katılacak yeni yol arkadaşlarımızın sayısını çoğaltmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefet kulisinde bir araya geldi.

Üç genel başkan birlikte akşam yemeği yedikten sonra sohbetlerini çay ve kahve eşliğinde sürdürdü.

Babacan, buluşmaya ilişkin, "Türkiye'yi seven, bu güzel ülke için çalışan, bir an önce sorunlarını çözsün, hak ettiği standartlara ulaşsın diye çabalayan siyasi partileriz" dedi.

ARIKAN: ŞARTLI 'EVET' DEDİK

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Müspet manada, bugün arkadaşlar söylüyor, aşağı yukarı 676 gün olmuş bu süreç başlayalı. En baştan beri terörün bitmesiyle, Türkiye'de akan kanın durmasıyla alakalı geçmişten beri olumlu tarafta bulunduk, katkı sağlamaya gayret gösterdik. Hep şunu söyledik: 'Terörsüz Türkiye'nin muğlak bir kavram olduğunu, birçok belirsizlik içerdiğini, aslında üst başlığın yaşanabilir bir Türkiye olması gerektiğini; bütün hukuksuzlukların, bütün mağduriyetlerin komisyona gelmesi gerektiğini, topyekün bir çözüm ve toplumsal mutabakat sağlanması için bunun faydalı olacağını' defaatle ifade ettik. Ama en nihayetinde tek bir konu üzerinden bir süreç yürüdü. Biz de bu sürece şartlı 'evet' dedik. İktidarla alakalı, geçmiş icraatlarından dolayı kafamızda birçok soru işareti var. Ama bu soru işaretlerinin bir ayrılık, bir kutuplaşma oluşturması yerine, müspet manada çözüm noktasında şartlı 'evet' söyledik."

ERBAKAN: GEREKİRSE BİRLİKTE BİRTAKIM SOMUT ADIMLAR ATMAMIZ GEREKEBİLİR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sayın genel başkanlarla birlikte yemek yedik. Akşam yemeğini burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte yedik. Güzel bir sohbet ve fikir alışverişi imkanı oldu. Arkasından da birlikte kahve ve çay sohbetini devam ettiriyoruz. Burada yapmış olduğumuz fikir alışverişlerinin ve istişarelerin hayırlara vesile olmasını, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Özellikle de sayın genel başkanlarımın ifade ettiği gündemle ilgili daha ziyade bu görüşmeler yapıldı."

Bir basın mensubunun üç parti arasında seçim ittifakı olup olmayacağına ilişkin sorusuna Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Tabii seçime yönelik olarak da Türkiye'nin bu sıkıntılardan kurtulması, yaşanabilir bir Türkiye haline gelmesi için bir iktidar değişimi olması gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda mücadele ediyoruz. Ancak bu değişimin müspet yönde olması lazım. Müspet yönde olabilmesi için de bizler gibi partilerin arasındaki fikir alışverişi ve ilişkinin güçlü bir şekilde devam etmesi ve birlikte gerekirse birtakım somut adımlar atılması gerekebilir."

ARIKAN: ARAMIZA KATILACAK YENİ YOL ARKADAŞLARIMIZIN SAYISINI ÇOĞALTMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Arıkan ise aynı soruya şu yanıtı verdi:

"1980 darbesiyle Türkiye'de baraj yüzde 10 olmuştu. 2017 referandumuyla Türkiye'de baraj yüzde 50 artı 1 oldu. Ne yapıyorsak iktidar olmaya yönelik çalışmalar yapmak zorundayız. Sayın Erbakan'ın ifade ettiği gibi kendi aramızdaki istişareleri de yoğunlaştıracağız. Aramıza katılacak yeni yol arkadaşlarımızın sayısını çoğaltmaya çalışacağız."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Partiler, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç Parti İttifakı Görüşmesi - Son Dakika

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