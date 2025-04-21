Üç Suçlu Yurt Dışında Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 kişinin yurt dışında yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göç İdaresi başkanlıkları koordinesinde, kırmızı bültenle aranan suçluların yurt dışında ortak operasyonlarla yakalanıp tek tek Türkiye'ye getirilmeye devam edildiğini belirtti. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.H., T.H.C. ve F.M.'nin yurt dışında yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, A.H. ve T.H.C. isimli şüphelilerin Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını, F.M.'nin ise iade süreci devam ettiğini ifade etti.

'DEVLETİMİZİN NEFESİ HER ZAMAN ENSELERİNDE'

Bakan Yerlikaya, "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve 'Orkinos-Bulut' operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai'de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı. 'Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız T.H.C., İran'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı. 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız F.M., Kolombiya'da yakalandı. Ülkemize iade süreci devam ediyor" dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda görev alan personeli tebrik ederek, "Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir" ifadelerini kullandı.