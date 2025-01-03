Uçak Kazası: 2 Ölü, 18 Yaralı

Güncel

LOS ANGELES, 3 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kenti yakınlarında küçük bir uçağın bir ticari binanın çatısına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Fullerton Polis Sözcüsü Kristy Wells, Los Angeles kent merkezinin 40 kilometre güneydoğusundaki Fullerton kentinde perşembe günü saat 14.09'da meydana gelen kazanın büyük bir yangına yol açtığını ve çevredeki iş yerlerinin tahliye edildiğini belirtti.

Yerel KABC haber kanalının yayımladığı video görüntülerinde büyük bir binanın tepesinden beyaz dumanların yükseldiği görülüyor. Bölgesel tren hattı Metrolink'in yanında bulunan binanın çevresinde bir konut alanı ve ticari depo binaları bulunuyor.

Wells, uçağın türünün ve yaralananların uçakta mı yoksa binada mı olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.