Uçak ve Helikopter Çarpıştı: 18 Ölü - Son Dakika
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Uçak ve Helikopter Çarpıştı: 18 Ölü

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Washington DC'de Amerikan Havayolları uçağı, helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü.

30.01.2025 10:23
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(ANKARA) - Amerikan Havayolları şirketine ait 64 yolcu taşıyan bir yolcu uçağının, Washington DC'de bir askeri helikopterle ile çarpışıp Potomac Nehri'ne düşmesinin ardından, ABD medyası 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Amerikan Havayolları'na ait, bir yolcu uçağı, Washington DC'deki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'na yaklaşırken ABD ordusuna ait bir Black Hawk helikopteri çarpıştı daha sonra Potomac Nehri'ne düştü. ABD'li yetkililer, kurtarma ekiplerinin hayatta kalanları aramak için suya botlar ve dalgıçlar gönderdiğini bildirdi. ABD merkezli CBS, ABD polisinden bir yetkiliye dayandırdığı haberde 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Washington DC İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri Şefi John Donnelly "Hayatta kalan olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.

Amerikan Havayolları, Bombardier CRJ700 tipi uçağın içinde 60 yolcu ve dört mürettebat bulunduğunu belirtti. Uçak yerel saatle 20.47, İstanbul saatiyle 04.47 civarında piste yaklaşırken Black Hawk ile çarpıştı. Havayolu şirketine göre uçak, Kansas'ın Wichita kentinden geliyordu.

ABD basınına konuşan bir savunma yetkilisi, uçakla çarpışan Black Hawk askeri helikopterinde üç ABD ordusu askerinin bulunduğunu söyledi. Helikopterin Virginia'daki Fort Belvoir üssünden havalandığı belirtildi.

Donelly, şunları kaydetti:

"Saat 20.58'de ilk ekipler olay yerine ulaştı, uçağın suda olduğunu tespit etti ve kurtarma çalışmalarına başladı. Bu olay büyüdü. Şu anda yaklaşık 300 görevli müdahale ediyor. Bu son derece karmaşık bir operasyon. Müdahale eden ekipler için koşullar oldukça zorlu. Hava soğuk ve nispeten rüzgarlı bir ortamda çalışıyorlar."

ABD Başkanı Donald Trump, "korkunç kazayla ilgili tam olarak bilgilendirildiğini" söyledi. Trump, "İlk müdahale ekiplerimizin yaptığı inanılmaz çalışmalar için teşekkür ederim. Durumu yakından takip ediyorum ve gelişmeler oldukça daha fazla bilgi paylaşacağım" dedi. Trump, "kontrol kulesinin helikoptere ne yapması gerektiğini neden söylemediği" şeklinde bir soru yöneltti.

Havalimanı, acil durum ekiplerinin olaya müdahale etmesi nedeniyle kalkış ve inişlerin durdurulduğunu X platformundaki bir paylaşımında duyurdu. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA

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