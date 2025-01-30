Uçak ve Helikopter Çarpıştı: Kurtulan Yok - Son Dakika
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Uçak ve Helikopter Çarpıştı: Kurtulan Yok

Uçak ve Helikopter Çarpıştı: Kurtulan Yok

Washington yakınlarındaki uçak ve askeri helikopter çarpıştı, ikisi de Potomac Nehri'ne düştü.

30.01.2025 09:47
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Potomac Nehri'ne düşen uçakta bulunan 64 kişiden kurtulan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi, geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Havanın ve suyun oldukça soğuk olması nedeniyle görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü'nden açıklama

Fox News kanalındaki canlı yayında kazayla ilgili kısa açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık takip ettiklerini söyledi.

Leavitt, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık izlediklerini" kaydetti.

Uçakta 60 yolcu ile 4 kişilik mürettebat vardı

ABD medyasına açıklama yapan American Airlines yetkilileri, Kansas'tan başkent Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu bildirdi.

Amerikan medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığı bilgisini paylaştı.

Trump'tan açıklama: "Önlenmesi gereken bir durumdu"

Kazayla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini belirtti.

Olaya ilk müdahaleyi yapan görevlilere teşekkür eden Trump, gelişmeler oldukça bunları paylaşacaklarını kaydetti.

Daha sonra Truth Social sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, uçağın kendi rotasında piste doğru alçaldığını ifade ederek, " Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uçak ve Helikopter Çarpıştı: Kurtulan Yok - Son Dakika

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